Calciomercato: prendono Dybala, c’è l’annuncio

Annuncio improvviso sul futuro di Paulo Dybala. L’argentino lascia la Roma in questo calciomercato? Le ultime.

La Roma nei prossimi giorni inizierà la preparazione della prossima stagione e in molti si aspettano e sperano di poter vedere Paulo Dybala a Trigoria, ma anche a settembre con la maglia giallorossa.

In queste ultime ore, però, è arrivato un annuncio importante sul futuro di calciomercato di Paulo Dybala. Parole che sono molto chiare e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro sicuramente molto più chiaro e capire dove giocherà l’argentino da agosto in poi.

Mercato: stanno prendendo Dybala, ecco con chi firma

Il contratto in scadenza nel 2024 e soprattutto una clausola di 12 milioni di euro costringe la Roma a prendere una decisione molto importante sul futuro del calciatore. La speranza, come detto in precedenza, è quella di riuscire a proseguire insieme anche la prossima stagione, ma sono diverse le cose da valutare e quindi ben presto avremo delle novità molto importanti.

La Roma spera in una permanenza e in un rinnovo, ma in questo momento Dybala non ha mai chiuso a nessuna ipotesi di calciomercato e nelle prossime settimane sono attese delle novità molto importanti. Intercettato dai microfoni di Sky Sport F1, Thiago Silva ha confermato di avere sentito Dybala telefonicamente, ma per il momento l’argentino non ha svelato se andrà al Chelsea o no. Sicuramente i Blues lo vogliono e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Sicuramente Dybala non è assolutamente certo di restare alla Roma. Il Chelsea ci pensa e per questo motivo presto sono attese delle novità importanti. Non sarà semplice considerando Mourinho, ma senza accordo sul rinnovo il via libera alla cessione potrebbe avvenire se ci sarà l’accordo direttamente con il calciatore.

Ultime Dybala: il Chelsea resta interessato

Il Chelsea è fortemente interessato a Paulo Dybala e per questo motivo ci attendiamo delle novità molto importanti già nelle prossime settimane di calciomercato. Vedremo se alla fine ci sarà il tanto atteso via libera oppure il calciatore opterà per un passo indietro e quindi vedremo cosa succederà.

Dybala, come detto in precedenza, piace molto al Chelsea e per questo motivo è tutto possibile considerando che il calciomercato è lungo.