La scollatura serale è incontenibile: Michela Persico lascia di sasso

Michela Persico nelle notti d’estate brilla come non mai, la giornalista in tutto il suo fascino esplosivo: che meraviglia

Ultimi giorni di vacanza per i calciatori di Serie A, che si preparano a tornare, a breve, in attività, con i ritiri precampionato per preparare la prossima, lunga e intensa, stagione. Nel frattempo i giocatori si godono gli ultimi momenti di relax condividendoli sui social, e con loro le loro compagne di vita, che mettono in mostra la solita sensualità irresistibile. Come nel caso di Michela Persico.

La giornalista lombarda è la compagna di Daniele Rugani, difensore della Juventus che a breve sarà di nuovo agli ordini di Massimiliano Allegri. Per restare a Torino o meno, non è dato saperlo, visto che le voci di mercato su di lui sono tornate, negli ultimi giorni, a popolare le cronache. Quello che è certo, è che sia il centrale che la sua compagna si sono goduti ogni momento di queste vacanze e con i loro scatti sui social hanno spopolato.

Michela, 32 anni, è celebre da tempo per la sua bellezza mozzafiato, di quelle che non passano inosservate. E in queste settimane ha confermato tutto il suo fascino prorompente a suon di immagini sulla spiaggia e in costume. Curve magnifiche, quelle di lady Rugani, che risaltano sempre notevolmente e raccolgono applausi a più non posso.

Michela Persico stella di Positano, lady Rugani esplosiva e incontenibile: che lato A

Dopo aver trascorso diversi giorni nella tradizionale meta di famiglia di Forte dei Marmi, la coppia si è recata a Positano per trascorrere gli ultimi scampoli di vacanza. Un luogo incantato, quello sulla Costiera Amalfitana, con i suoi paesaggi entrati di prepotenza sulla bacheca di Michela a offrire grande spettacolo. Ma l’attenzione è stata attirata anche da qualcos’altro, come al solito.

Il panorama più bello per gli ammiratori della giornalista rimane quello della sua scollatura vertiginosa, ormai un cult, che non smette di lasciare a bocca aperta. Curve che bucano lo schermo, quasi, e che fanno strage di cuori per l’ennesima volta. Per il vasto pubblico social di Michela (ormai vicinissima al traguardo dei due milioni di followers), altre visioni che lasciano il segno, come tutte quelle che la giornalista condivide spesso e volentieri, segnalandosi sempre di più come una delle wag più amate di tutto il campionato di Serie A.