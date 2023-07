La Juve di Giuntoli: 7 nomi per il mercato

L’inedita coppia di toscani alla guida della Vecchia Signora. Gli scenari futuri dopo le traversie extra-campo.

La Juventus riparte da Cristiano Giuntoli. Il neo direttore dell’area tecnica sabauda è noto per essere molto presente sul campo. Oltre che uomo mercato 24 ore al giorno, Giuntoli ama osservare i propri giocatori da vicino. Come accaduto con tutti gli allenatori a Castel Volturno dal 2015, l’ex azzurro alla Continassa sarà una sorta di co-inquilino di Allegri.

Giuntoli ha messo d’accordo tutti in casa bianconera e sia la società che i tifosi hanno apprezzato il suo lavoro svolto a Napoli. Oltre a questo sono state apprezzate le parole in conferenza dove Cristiano si è professato ‘juventino Doc’. Dopo una lunga trattativa con Aurelio De Laurentiis finalmente il ds è sbarcato a Torino.

La Juventus ha il monte ingaggi più alto della serie A, circa 160 milioni lordi. L’impresa sarà provare a ripetere quanto fatto col Napoli. Costo dei salari dimezzato in 48 mesi, ora sceso a 71,3 milioni di euro, quinto in serie A, preceduto anche da Inter (133,3), Milan (87,6) e Roma (86,3).

Obiettivo del ds è fare piazza pulita e liberarsi dei tanti calciatori rientrati a Torino. Parliamo di Zakaria (Chelsea), McKennie (Leeds) e Arthur (Liverpool), senza dimenticare Alex Sandro, il cui rinnovo è scattato solo perché legato a fattori automatici. Piazzare i tre centrocampisti non sarà facile, ovvio che il rischio che un big parta resta alto.

Il modello Giuntoli: si cede per diventare più forti

Sul taccuino i nomi in evidenza sono quelli di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Oltre a loro, nelle ultime ore sono cresciute le possibilità di vedere partire Bremer. In dubbio anche Paul Pogba, mai realmente a disposizione nel suo primo capitolo della seconda avventura juventina.

Passando alle entrate, in attacco è stato riscattato Moise Kean per 28 milioni dall’Everton, Arkadiusz Milik è stato riacquistato dal Marsiglia per sei. Giuntoli lavora d’equipe, insieme col ds dell’Under 23 Giovanni Manna, cercherà di centrare altri colpi dopo il rinnovo annuale di Adrien Rabiot e l’acquisto di Timothy Weah dal Lille per 12 milioni.

L’esterno non basterà a colmare i buchi in difesa, sulle fasce potrebbe arrivare uno tra l’ex atalantino Castagne (Leicester) o Nandez (Cagliari). Giuntoli e Manna lavoreranno segundo el indicazioni di Allegri. Il tecnico ha dimostrato di non aver paura di lanciare i giovani – vedi Fagioli, Miretti, Gatti e Iling Junior – ma per crescere servono certezze. Il primo nome è quello di Sergej Milinkovic Savic.

Il serbo è un pallino dell’allenatore juventino, classe 1995, ha il contratto in scadenza nel 2024, ma soprattutto il centrocampista ha scelto da tempo i bianconeri. L’altro profilo è quello di Nicolò Zaniolo. Parzialmente rinato col Galatasaray – 5 gol in 10 presenze in campionato, solo 350′ in campo – l’ex Roma potrebbe arrivare a due condizioni: status fisico certificato; cessione di Federico Chiesa.