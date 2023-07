Juventus, Vlahovic dice addio: lo scambio sblocca l’affare

In casa Juventus tiene banco la questione Dusan Vlahovic, ai saluti anche per una sorta di incompatibilità con Massimiliano Allegri. Dopo mesi di voci, arriva la svolta, dal momento che si avvicina il momento del trasferimento. La chiave per sbloccare l’affare è lo scambio.

L’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus non è certo andata come tutti, a partire da lui, si aspettavano. Il suo rendimento, infatti, è stato nettamente al di sotto delle aspettative sia in termini di gol che per quanto concerne le sue prestazioni. Non si è mai realmente integrato con i dettami tattici di Massimiliano Allegri e questo gli ha reso impossibile ripetere quanto fatto a Firenze. Adesso il suo futuro pare che sarà lontano dalla Juventus per cercare di rilanciarsi e la trattativa subisce una accelerata improvvisa. La chiave per sbloccare l’affare è lo scambio che può mettere tutti nelle condizioni di essere soddisfatti ed appagati.

Juventus, scambio con il top club

Arrivato nel gennaio del 2022 per 80 milioni (70 + 10 di bonus) dopo una annata e mezza straordinarie alla Fiorentina, alla Juventus il bomber serbo non è riuscito a ripetersi. Il suo valore, però, complice anche una carta di identità che recita 2000 accanto alla voce anno di nascita, non è però calato ed ora si prepara a dire addio ai bianconeri.

Come riportato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola, il Chelsea fa sul serio per lui ed è pronto a presentare una offerta da 60 milioni ai bianconeri. La Juve, però, ne chiede di più e per questo motivo la chiave per sbloccare l’affare potrebbe essere l’inserimento di una contropartita come parziale conguaglio, per così dire. In tal senso attenzione alla posizione di Pulisic. L’americano, infatti, piace al Milan ma in passato è stato spesso seguito anche dai bianconeri. Che, inoltre, hanno il compito di sostituire Di Maria, le cui caratteristiche si sposano bene, al netto della differenza tra i due, con quelle dell’ex Borussia Dortmund.

Pulisic alla Juventus la chiave per Vlahovic

Il fantasista americano è chiuso dai tanti campioni presenti al Chelsea e potrebbe rilanciarsi in Serie A. Il serbo, invece, dal canto suo, nella stagione appena conclusa, complice anche un infortunio, ha siglato 14 gol in 42 partite tra tutte le competizioni. Un bottino certamente al di sotto delle aspettative.