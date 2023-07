Rottura definitiva: Mendes porta Joao Felix in Serie A

Joao Felix potrebbe essere il colpo a sorpresa per la Serie A, il talento portoghese ha ancora tanta voglia di riscatto in campo.

Il lusitano verso il campionato italiano per il rilancio, l’Atletico Madrid non sembra più disposto a concedergli grosse chance. Un talento importante è pronto ora a una nuova sfida che farà discutere.

L’erede di Cristiano Ronaldo sta perdendo tante occasioni per diventare il migliore al mondo, ma non è tutto è perduto ancora. Joao Felix è un classe 1999 che poteva fare molto di più, non è un caso come l’Atletico Madrid ora stia facendo di tutto per mandarlo via. Nell’ultima stagione si è diviso tra la Spagna e il Chelsea, i numeri raccolti non sono quelli di un campione. Lo smacco, inoltre, è arrivato proprio dai blues, che dopo aver investito dieci milioni per il prestito semestrale non lo hanno poi riscattato.

Dopo questa delusione, sono cambiati un po’ gli orizzonti e si prospetta ora un clamoroso approdo nel campionato italiano. La sua quotazione si è abbassata moltissimo, è uno dei calciatori ad aver avuto una sorta di crollo sul mercato e non sarà facile risalire. Se prima l’Atletico Madrid chiedeva qualcosa come 120 milioni di euro (lo pagò 127 dal Benfica), ora si accontenterebbe della metà.

Joao Felix in Serie A, i dettagli

Diego Simeone non lo ritiene utile, in Spagna hanno capito come non sia funzionale al gioco dei colchoneros e si cerca una soluzione. L’agente Jorge Mendes apre al prestito in Serie A, una soluzione che accontenterebbe in parte l’Atletico e potrebbe essere utile per il portoghese.

Joao sarebbe nuovamente protagonista, ma c’è un ingaggio pesante da considerare: guadagna 15 milioni l’anno, non proprio uno stipendio tenero da affrontare anche per un solo anno, lo sa benissimo Mendes. Joao Felix in Italia dovrebbe sacrificare parte del suo ingaggio, così come l’Atletico dovrebbe coprirne una parte.

Solo allora ci sarà la chance di vederlo nel nostro campionato, il suo procuratore comunque si sta già attivando, offrendolo ai club italiani. Sono diversi i club che ci fanno più di un pensierino, c’è la Roma dei connazionali Mourinho e Pinto ma non solo.

Joao Felix tra Inter e Milan, le due squadre meneghine potrebbero essere interessate al colpo, coprendo cinque milioni di euro di ingaggio per il 2023-24. Un tentativo che, a queste cifre, potrebbe essere fattibile, considerando come entrambe giocano la Champions, puntano lo scudetto e sarebbero interessate al rilancio del portoghese. Seguito già molto tempo fa, prima dell’arrembaggio di chi poteva investire tantissimo per acquistarlo.