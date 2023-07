Gaia Lucariello e il suo compagno, Simone Inzaghi, si godono qualche giorno di vacanza prime dell’inizio del nuovo ritiro precampionato

E’ da oltre tredici anni la compagna innamorata e presente di uno degli allenatore italiani più in vista e maggiormente celebrati. Lei è Gaia Lucariello, imprenditrice romana. Lui è Simone Inzaghi, quarantasettenne tecnico dell’Inter vice campione d’Europa. Insieme formano una delle coppie più affiatate e apprezzate dello showbiz calcistico italiano.

A suscitare particolare apprezzamento della bella Gaia sono qualità come discrezione e riservatezza, niente affatto comuni nei personaggi pubblici legati al mondo dello sport e dello spettacolo. Invece la signora Inzaghi cura in modo particolare la privacy riuscendo a tenere su piani ben distinti la vita privata da quella professionale, sua e del marito.

Gaia e Simone Inzaghi si sono conosciuti tramite amici in comune nell’ormai lontano 2010 e da allora sono praticamente inseparabili. Un autentico colpo di fulmine quello che ha dato vita a una relazione che procede a gonfie vele e da cui è nata a una splendida famiglia. Gaia e Simone hanno infatti due figli, Lorenzo e Andrea nati rispettivamente nel 2013 e nel 2020.

Va inoltre ricordato come l’allenatore dell’Inter sia padre già di Tommaso, nato ben ventidue anni fa dalla liaison con la showgirl Alessia Marcuzzi. Era l’estate del 2000 quando l’allora centravanti della Lazio campione d’Italia ebbe un’infuocata storia d’amore con la conduttrice televisiva. E tutto era tranne che un flirt passeggero, visto che a distanza di vent’anni i rapporti tra la Marcuzzi e la famiglia Inzaghi sono eccellenti.

Gaia Inzaghi in vacanza fa girare la testa ai suoi fan: social in delirio

In particolare Alessia è diventata grande amica di Gaia Lucariello, alla quale ha perfino offerto un aiuto per reclamizzare la sua attività imprenditoriale. La conferma di un rapporto tanto sincero quanto profondo tra le due signore è arrivata nel momento in cui, tra lo stupore generale, Lady Inzaghi ha scelto proprio la Marcuzzi come sua testimone di nozze.

Ma in realtà la bella Gaia non ama le luci dei riflettori. L’unica eccezione sono i social dove lady Inzaghi è molto presente. Il suo profilo Instagram è in realtà pieno di foto di momenti familiari ma ogni tanto, soprattutto d’estate, capita che qualche scatto sia un po’ più bollente. Come l’ultimo ad esempio, che ritrae la Lucariello in barca con addosso un top bianco molto attillato che ne mette in risalto le forme prorompenti.