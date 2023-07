Clamoroso Verratti: all’Inter con lo scambio

Incredibile intreccio di mercato per l’Inter: dal PSG può arrivare Verratti in uno scambio di livello europeo.

Verratti all’Inter non è più un sogno. Arrivati a luglio, il mercato delle squadre italiane e delle big europee sta per entrare nel vivo, e potrebbe coinvolgere anche nomi importanti. Ad esempio quello del centrocampista azzurro, da undici anni pilastro del PSG e da sempre pupillo di Al-Khelaifi.

Verratti può finire all’Inter: scambio in vista (Ansa, Sebastien Nogier) – Calciomercatoweb.it

Dopo tanti chilometri macinati e tanti trionfi conquistati, l’ex Pescara è finito prepotentemente nel mirino della critica in Francia, e al momento appare come uno dei possibili sacrificabili in un’estate che a Parigi si preannuncia rivoluzionaria.

Che la stagione di Verratti non sia stata propriamente indimenticabile, d’altronde, non è un segreto. Il centrocampista italiano è stato individuato dal tifo transalpino come uno dei maggiori responsabili dell’eliminazione del PSG dalla Champions, come Messi, e da quel momento non gli è stato risparmiato nulla.

Verratti lascia Parigi: può finire all’Inter in uno scambio clamoroso

Le sue prestazioni mediocri gli avrebbero, a quanto pare, fatto perdere anche la fiducia dello stesso Al-Khelaifi che, dopo averlo trattenuto a lungo nelle scorse stagioni, avrebbe deciso stavolta di voltargli le spalle e di liberarsene una volta per tutte, per fare spazio a nuovi volti in mediana in grado di assicurare dinamismo e freschezza. Ed è qui che entrerebbe in gioco l’Inter, pronta ad approfittare di una grande occasione di mercato per imbastire un’operazione economicamente molto vantaggiosa.

Stando a quanto riportato da Don Balon, sarebbero tre in particolare i giocatori nel mirino del PSG. Il primo nome è quello di Joshua Kimmich, pilastro del Bayern, giocatore duttile, da anni fondamentale per gli equilibri della squadra bavarese. Un nome importante, ma anche decisamente costoso. Convincere i tedeschi a liberarlo non sarà per nulla semplice.

La seconda pista, altrettanto complicata, porta a Madrid. Non è un segreto che il PSG abbia provato a strappare alla concorrenza del Real lo scorso anno Aurélian Tchoaumeni, senza riuscirci. Il francese resta però un pallino della dirigenza del PSG, che sarebbe disposta a tentare i Blancos proponendo una maxi offerta arricchita anche dal cartellino di Verratti. Giocatore che ad Ancelotti piace, ma forse non tanto da sacrificare un ragazzo classe 2000 su cui si sono investiti 80 milioni più 20 di bonus solo un anno fa.

Terzo nome sulla lista, ma non certo meno prezioso degli altri due, è Nicolò Barella. Un giocatore importante ma che, tra quelli fin qui fatti, è sicuramente il più abbordabile per le ricche casse del club parigino.

Inter, l’affare spaventa i tifosi

Anche ai nerazzurri infatti il PSG offrirebbe il cartellino di Verratti, giocatore che gode di grandissima stima in Italia. Ovviamente accompagnato da un conguaglio economico quasi irrinunciabile: non meno di 25-30 milioni. Una somma importante che l’Inter potrebbe eventualmente reinvestire su uno dei propri obiettivi, come Frattesi e magari un altro talento più giovane, considerando che la contemporanea partenza di Brozovic imporrebbe un restyling alla linea mediana.

Insomma, l’operazione non è semplice, ma non è nemmeno così impossibile da ipotizzare. Anzi, in Spagna sembrano convinti che l’affare si farà. Con buona pace dei tifosi nerazzurri che hanno sempre visto in Barella uno degli insostituibili della propria rosa.