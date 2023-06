Inter, svelato il colpo in attacco: “Ecco la priorità”

Adesso le carte sono scoperte: ecco su chi punta l’Inter per l’attacco, i nerazzurri non vogliono rinunciare a lui.

Adesso si riparte e lo si fa per migliorare una stagione che non è andata poi così male per l’Inter. Dopotutto, l’unica italiana a vincere qualcosa dopo il Napoli che ha portato il trofeo più importante a casa, è stata proprio la società nerazzurra. Una Coppa Italia, la Supercoppa Italiana vinta contro i cugini milanisti, ma anche una finale di Champions League che vuol dire tanto.

A vincerla alla fine è stato il Manchester City di Guardiola, dato per tutto l’anno come favorito, ma ciò ha portato anche una grande consapevolezza nel mondo interista e cioè che la rosa attuale è già di un livello abbastanza buono. Inoltre risorse economiche in più grazie alla finale di Istanbul e un mercato che non sarà ‘durissimo’. Marotta è al lavoro, per rinforzare tutti i reparti.

La dirigenza nerazzurra infatti, sta anche lavorando all’attaccante che dovrà dare a Simone Inzaghi, il giusto numero di gol per poter tornare a puntare ad uno scudetto che manca da due stagioni. Di questo e di altri aspetti, ha parlato a Tvplay.it, il famoso giornalista di Libero, Fabrizio Biasin. E proprio lui, sull’attaccante, ha svelato alcune novità.

Inter, ecco il bomber: svelato il colpo

I nerazzurri pensavano a Vicario per il post Onana, ma alla fine il calciatore dell’Empoli è finito al Tottenham. Ora il nome nuovo è quello di Trubin, giovane portiere classe 2001 dello Shakhtar. L’Inter però, prima di formulare un’offerta vorrebbe capire qual è il futuro di Andre Onana, richiesto dal Manchester United. Capitolo punta? La priorità è Romelu Lukaku.

“Per me sarebbe un miracolo riportare Lukaku, in questo momento è la priorità dell’Inter“. Così, spiega i piani societari, Fabrizio Biasin che spiega però anche che non sarà facile. Nonostante il Chelsea abbia appena preso Nkunku, l’operazione infatti non sarebbe ora in dirittura d’arrivo ed anzi sarebbe tutt’altro che semplice.

Il Chelsea aveva praticamente ceduto Lukaku in Arabia Saudita, ma il belga ha fatto saltare tutto. Ora l’Inter non può più chiedere prestiti con i Blues che vogliono assolutamente una soluzione a titolo definitivo. In casa nerazzurra il mercato è più acceso che mai: da Onana fino a Lukaku senza dimenticare la situazione Brozovic, Ausilio e Marotta sono costantemente al lavoro e l’obiettivo è quello di presentare una squadra ancora più forte in vista della prossima stagione.