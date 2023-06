Addio serie A; snobbate tutte le società italiane

Un calciatore a lungo nel mirino dei club di Serie A avrebbe scelto di accasarsi altrove. L’accordo ora è davvero ad un passo.

Il campionato di Serie A ha sempre meno rilievo negli ultimi anni con la destinazione preferita dei calciatori che sembra essere la Premier League. Diversi top club sono a caccia di un difensore, una big inglese sembra però essere in vantaggio.

Sono ormai passati i tempi in cui quasi ogni calciatore desiderava trasferirsi in Serie A, campionato combattuto, imprevedibile e zeppo di campioni. Nonostante la storia e il blasone, infatti, anche Juventus e Inter spesso hanno dovuto incassare dei rifiuti da calciatori attirati dalla Premier League.

Dalla Premier al campionato saudita, chiunque sembra preferire altri campionati mentre la serie A è sempre più in declino e lo si evince anche sul calciomercato. Le recenti finali europee sono apparse come un contentino, soprattutto calcolando le tre sconfitte in altrettante gare. Il campionato inglese appare di un’altra categoria e il calciatore ha preso la sua decisione.

Il calciatore snobba la Serie A: futuro in Premier League sempre più probabile

Stiamo parlando del centrale francese Benjamin Pavard, difensore della Francia e del Bayern Monaco. Un calciatore che ha vinto quasi tutto in ambito calcistico e che in Serie A piaceva molto alle milanesi e alla Juventus, ma ora sembra ad un passo il trasferimento in Premier League.

Secondo quanto riportato da Bild, i Reds vorrebbero approfittare della volontà del francese di lasciare la Bundesliga e aggiungerlo all’organico di Klopp. Inoltre, nelle ultime uscite, sia con il club che in nazionale, Alexander-Arnold è stato impiegato da centrocampista centrale e, se la posizione del numero 66 dovesse rimanere questa, il Liverpool necessiterebbe di un esterno difensivo di livello.

Klopp è a caccia di rinforzi nella fase difensiva, l’ultima stagione è stata una mezza delusione e ora i Reds vogliono ripartire. Uno dei pilastri del club, James Milner, utilizzato come autentico jolly dall’allenatore tedesco, si è accasato al Brighton a parametro zero. La squadra di Roberto De Zerbi trova cosi un rinforzo di esperienza per la difesa. Il Liverpool quindi è forte su Pavard.

Dopo Lucas Hernandez (ad un passo dal Psg) e visto l’imminente arrivo di Kim dal Napoli, il Bayern è pronto ad un’altra cessione. Dalla Germania non arrivano, però, conferme sulla trattativa e, come riportato da Caught Offside, nessun club ha intavolato discorsi con il Bayern Monaco ma solo con l’entourage del giocatore. Per Pavard c’è una folta concorrenza e il calciatore piace anche a Barcellona e Chelsea.