Si chiude per Koopmeiners, dove giocherà l’anno prossimo

Uno dei centrocampisti più interessanti della serie A ha fatto una scelte che può rivelarsi dirimente per il suo futuro.

Dopo una stagione con importanti alti e bassi l’Atalanta ha terminato al quinto posto e disputerà l’Europa League. A fine anno è ancora una volta il mercato a farla da protagonista.

Gian Piero Gasperini infatti ha avuto a che fare con diverse situazioni complicate. In attacco Duvan Zapata ha guardato gran parte delle gare dall’infermeria, il suo connazionale Luis Muriel ha avuto vari problemi, sia fisiche che soprattutto di natura mentale. Spesso il calciatore è apparso svogliato.

Il club orobico può sorridere grazie alle prestazioni di Ademola Lookman e Rasmus Hojlund. L’inglese, arrivato nell’estate 2022 dal Lipsia per 9,2 milioni, in 31 match ha segnato 13 volte, fornendo 8 assist. Il danese, 20 anni compiuti il 3 febbraio, ha dimostrato di essere il solito affare made in Atalanta.

Pagato oltre 16 milioni allo Sturm Graz, l’ariete di Copenaghen in 32 recite ha timbrato 9 volte, 4 gli assist. Due attaccanti importanti, ma che riescono a svolgere il proprio lavoro alla grande grazie all’apporto dei centrocampisti e uno dei più importanti è senza dubbio Koopmeiners.

Colpo Atalanta: Koopmeiners verso il rinnovo

Gli orobici nell’estate 2021 hanno versato 14 milioni all’Az Alkmaar per Teun Koopmeiners. L’interno oranje si è immediatamente calato nella realtà della serie A, dando prova di solidità tecnica e fisica. L’interno di Castricum si è mosso sia da mezzala in un centrocampo a tre. sia da mediano nel 3-4-2-1 . A volte è stato usato anche come vertice alto. Koopmeiners ha vestito tutte le maglie della selezione olandese, in quella maggiore sono 16 le presenze, 1 gol.

Proprio per questa sua duttilità, la Juventus aveva pensato lui per rinforzare il centrocampo. Ipotesi ancora forte ma che al momento non è deflagrata. I bianconeri infatti devono prima vendere alcuni dei giocatori dati in prestito lo scorso anno, tutti tornati alla base. Ci riferiamo a Zakaria (Chelsea), Arthur (Liverpool) e McKennie (Leeds).

Oltre a questa situazione, il neo direttore dell’area tecnica, Cristiano Giuntoli, deve ancora decidere il destino di Paul Pogba. Se il francese accettasse l’offerta arrivata dall’Arabia Saudita, a quel punto Koopmeiners diventerebbe un obiettivo fattibile. Come riporta tuttomercatoweb.com, sulla strada della Vecchia Signora resta però l’Atalanta. Vincolato fino al 2025, il club nerazzurro sta spingendo per il rinnovo del giocatore.

Il centrocampista guadagna 1,5 milioni, ne vorrebbe almeno 2,5 per prolunagre al 2027. Le parti si trattatno, la fumata bianca non appare una chimera. L’Atalanta valuta Koopmeiners almeno 40 milioni.