Prezzo altissimo per il dopo Onana: ha già deciso

Inter a lavoro per cercare il nuovo portiere titolare: il nuovo obiettivo ha tuttavia un prezzo altissimo

Il lavoro in casa Inter è tanto alla luce dei recenti addii e dopo aver ultimato l’affare Thuram, ora tutti gli sforzi dovranno essere concentrati alla ricerca del nuovo estremo difensore.

Si dà quasi per scontato l’addio di Andrè Onana dopo un solo anno dal suo approdo a Milano. Tanto impattante è stato il suo anno nerazzurro che il suo prezzo è schizzato alle stelle: il Manchester United, che nel frattempo sta cercando di capire cosa vuol fare con De Gea, sarebbe disposto a sborsare 50 milioni di euro.

Di certo, una tale cifra basterà ampiamente per risolvere il problema tra i pali. Numerosi profili sono stati studiati nelle ultime ore, tra di essi spunta un nome molto interessante proveniente dalla Premier League anche se caratterizzato da un prezzo di cartellino fin troppo elevato. L’Inter è già al lavoro.

Inter, dubbi sul dopo Onana: i profili sul taccuino dei nerazzurri

Nelle ultime ore è saltato all’occhio il nome di David Raya, estremo difensore in forza al Brentford il cui contratto con gli inglesi scadrà tra un anno. Vi è l’urgenza da parte del club britannico di piazzare il portiere che tanto ha fatto bene, ma il prezzo non è assolutamente alla portata di tutti: il Brentford, infatti, non accetterà offerte inferiori ai 40 milioni, come ha recentemente riportato Calciomercato.it.

Lo spagnolo ha un solo anno di contratto con gli inglesi e rischia di andarsene l’anno prossimo a zero. Ma in Inghilterra non mancano le richieste, tra le quali spunta quella del sempre attivissimo Chelsea che ha da poco accantonato la possibilità di affondare per Onana, destinato come detto allo United.

L’Inter tuttavia – stando a Gazzetta.it – avrebbe intenzione per il dopo Onana di affiancare un portiere di esperienza a un giovane prospetto. Per questo motivo si parla di Keylor Navas, legato a un solo anno di contratto col Paris Saint Germain e che ha tanto fatto bene difendendo i pali del Nottingham Forest. Il costaricano potrebbe accettare, ma l’Inter dovrà trovare la quadra con i francesi, cosa non affatto scontata.

Accanto all’ex Real Madrid, sta prendendo quota il nome del portiere ucraino Anatolij Trubin dell Shakhtar Donetsk, in scadenza con il club nel giugno 2024 e che sarebbe disposto ad accettare la panchina nerazzurra.