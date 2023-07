Ritiro di una leggenda del calcio italiano, rivelazione emozionante

La leggenda del calcio ha deciso di ritirarsi e la sua rivelazione è molto emozionante: i tifosi sono sempre affezionati a lui

Le leggende nel calcio non esistono più come una volte. Le ultime si sono tutte ritirate e la nuova generazione non prenderà il posto di quella vecchia. Perché il calcio è cambiato, ha altre priorità, sa bene che i giocatori hanno un bisogno economico importante e diverso rispetto a qualche anno fa. Un esempio può essere Tonali, che sembrava destinato a diventare il capitano del Milan in futuro e invece è andato in Premier League.

Oggi, invece, si parla di una grande leggenda del calcio, amata da tutti gli sportivi italiani e non: Francesco Totti. L’ex capitano, oltre a fare le fortune della Roma con la vittoria dello Scudetto nel 2001, è stato anche protagonista del Mondiale 2006 con l’Italia segnando il rigore decisivo contro l’Australia agli ottavi di finale. Uno splendido cammino in Germania che ha portato al quarto titolo iridato e finora ultimo della storia della nazionale italiana.

Totti si è reso protagonista di alcune dichiarazioni molto particolari riguardo il suo addio al calcio, molto discusso. L’ex capitano, infatti, voleva ancora continuare a giocare nella Roma, ma le cose sono andate in modo diverso.

Totti, la rivelazione sul ritiro che fa discutere

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione del festeggiamento dei 20 anni dell’emittente: “Pensavo da mesi di lasciare la Roma, ma non è stato semplice. Non ero più parte del progetto, avevo perso credibilità, facevo la mascotte, il Totti, e questo non mi bastava”.

Poi prosegue: “Non mi bastava, io mi sentivo ancora una risorsa. Forse non ero pronto o non mi facevano stare in mezzo al tavolo, se c’era un problema però ero pronto a intervenire. Avrei preferito la morte piuttosto che dire addio. La Roma era la mia prima famiglia”.

Una rivelazione che indubbiamente farà discutere ancor di più i tifosi della Roma e gli addetti ai lavori del mondo giallorosso riguardo l’addio al calcio di Totti. La sua volontà era quella di continuare a giocare a calcio e lo voleva fare per i giallorossi, ma la società aveva altri piani.

Ed è per questo che poi il capitano ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato, pur avendo la possibilità di continuare con altre maglie in campionati più esotici. Ma è inevitabile che il legame tra Totti e la Roma non si spezzerà mai.