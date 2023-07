Camila Giorgi, outfit total white per Wimbledon: le trasparenze conquistano

Camila Giorgi in grandissima forma a Wimbledon, il look della tennista azzurra ci conquista al primo sguardo come sempre

Era una delle donne più attese, probabilmente l’italiana più seguita a Wimbledon. Camila Giorgi, purtroppo, ha fallito in malo modo l’appuntamento della stagione con Wimbledon.

Camila Giorgi pronta a stupire in campo a Wimbledon, con il suo fascino al di fuori del terreno di gioco lo fa già (foto da Instagram) – Calciomercatoweb.itLa tennista azzurra ha spesso fatto bene in quel di Wimbledon, luogo dove si è sempre espressa ad alti livelli. E dove cinque anni fa aveva raggiunto il suo miglior risultato in una prova del Grande Slam, spingendosi fino ai quarti di finale.

E la superficie, l’erba, è sempre stata a lei molto gradita. Nell’ultimo torneo di preparazione, a Eastbourne, abbiamo finalmente rivisto la migliore Camila, quella capace di imporsi anche contro avversarie di grande spessore. Giunta fino in semifinale, nel corso del torneo l’azzurra aveva battuto la tunisina Jabeur e la lettone Ostapenko, la prima nella top 10 della classifica mondiale e la seconda nella top 20, prima di arrendersi alla Kasatkina.

La speranza, naturalmente, è di vederla compiere altre imprese. Al via del torneo inglese, Camila si presentava con moltissime attese ma all’esordio è arrivata una durissima sconfitta. Lo spettacolo con Camila c’è sempre, magari anche per chi tende ad ammirare la sua incredibile bellezza, e i suoi fan sanno di che cosa stiamo parlando, altroché.

Camila Giorgi, che classe: il riflesso nello specchio vestita di bianco è abbagliante

Un 6-2;6-4 che non lascia scampo. Camila ha perso nettamente contro la tennista francese Varvara Gracheva, certamente non una stella su questa superficie ma che è riuscita a sorprendere la bella maceratese. Che ora si ritrova costretta, suo malgrado, a seguire solo i suoi prolifici social.

D’altronde Camila è non solo una delle tenniste più attraenti del circuito, ma anche una delle sportive più affascinanti del mondo. E sul suo profilo Instagram, uno scatto dopo l’altro, riesce sempre a farci sognare. Con i suoi celebri selfie nelle stories, ci lascia sempre a bocca aperta. Avviene anche in questo caso, con un vestitino bianco di gran classe, con accenni di trasparenza che non possono passare inosservati.

Per i suoi oltre 700 mila followers su Instagram, è festa grande, ancora una volta ci perdiamo nella sensualità stratosferica di Camila, che ci ricorda ancora una volta perché in tanti la chiamano la ‘Diletta Leotta del tennis’. C’è chi la critica per atteggiamenti da questo punto di vista troppo esibizionistici, ma lei tira dritta per la sua strada.