Calciomercato, pagano la clausola di Dybala: colpo in Premier

Dopo l’addio alla Juventus, la Roma ha riscoperto la classe di Paulo Dybala: il top club della Premier pagherà la clausola, il colpo in attacco

Novità interessanti in casa Roma per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala. Primi giorni frenetici di calciomercato per il talentuoso giallorosso, che ha regalato sprazzi di classe nella Capitale. Dalla Juventus alla Roma per cambiare marcia, ma gli infortuni gli hanno sempre impedito di esprimersi al massimo delle sue potenzialità.

La Roma continua a lavorare tra acquisti e cessioni per provare ad allestire una rosa super competitiva, ma attenzione ai possibili addii eccellenti. Paulo Dybala resta un profilo che fa gola alle big d’Europa, in particolar modo in Premier League. Saranno settimane intense con possibili colpi di scena improvvisi in massima serie: tanti profili monitorati nelle ultime ore per una cessione da urlo in vista della prossima stagione.

Calciomercato, Roma attenta: occhi puntati su Dybala

Novità importanti per il talentuoso giocatore della Roma, che ha attirato i forti interessamenti della Premier League. Un’idea da urlo per strapparlo alla concorrenza anche in Serie A: tanti club italiani ci hanno provato a lungo. Nelle ultime ore si era parlata anche di una remota possibilità di rivederlo con la maglia della Juventus.

Ore intense anche in casa Roma. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Paulo Dybala è finito nel mirino del top club della Premier League, che sarebbe anche pronto a sborsare i soldi della clausola da 12 milioni di euro. Il Chelsea potrebbe così sferrare l’assalto alla Joya, che si trova in queste ore ancora in vacanza ad Ibiza. In questa stagione, la sua prima alla Roma, ha messo a segno 18 gol complessivi conditi da ben 8 assist vincenti.

La clausola di 12 milioni di euro valida per l’estero potrebbe cambiare le dinamiche di calciomercato: anche Manchester United e Tottenham sarebbero interessate per ingaggiare il talentuoso attaccante argentina della Roma.

Il suo obiettivo, però, resta quella di continuare la sua avventura in maglia giallorossa, ma la clausola potrebbe far vacillare tutto. Paulo Dybala è pronto per dimostrare ancora una volta tutta la sua classe sotto l’ala protettiva di Josè Mourinho. La Premier League è sempre interessata ai migliori calciatori della Serie A per puntellare le rose delle big del campionato inglese, considerato al top del mondo per intensità e qualità dei singoli.