Accordo saltato in extremis: Inter, Inzaghi ora è nei guai

Ormai ci siamo, si va definendo la strada che porterà all’Inter un nuovo rinforzo nella sessione di calciomercato.

Il calciomercato dell’Inter ormai è in pieno movimento e le strategie dei nerazzurri stanno andando pian piano definendosi. In questi giorni a Milano è sbarcato Marcus Thuram, attaccante che arriva a parametro zero dal Borussia Monchengladbach e che prenderà il posto di Edin Dzeko, che passa al Fenerbahce.

Sistemato il primo tassello in attacco e in attesa di capire se la tanto attesa offerta per Onana arriverà o meno, il focus passa alla difesa. Milan Skriniar infatti sta per passare al Paris Saint Germain, squadra con la quale ha firmato ormai mesi scatenando anche non poche polemiche. L’ex Sampdoria passa alla compagine francese dopo aver acquisito i galloni di pilastro della retroguardia nerazzurra e quindi c’è da trovare il giusto rimpiazzo.

Gli occhi di Giuseppe Marotta si sono posati su Cesar Azpilicueta, capitano del Chelsea che però dopo circa undici anni è pronto ad affrontare una nuova avventura. I Blues con l’arrivo di Todd Boehly hanno iniziato a fare incetta di giocatori e l’ex Marsiglia lascerà il posto a uno dei nuovi rinforzi. Proprio in questo senso, nel calciomercato di gennaio i londinesi si sono assicurati Malo Gusto, prelevato per 30 milioni dal Lione e con caratteristiche simili allo spagnolo.

Azpilicueta pronto a rescindere, Inter beffata

Il calciatore spagnolo aveva un contratto fino a Giugno 2024. I Blues, visto gli ottimi rapporti con il calciatore, bandiera in questi anni, hanno deciso di salutare anticipatamente il calciatore. L’Inter aveva chiuso un accordo con il calciatore, ma un colpo di scena ha cambiato tutte le carte in tavola.

L’ex capitano del Chelsea ha optato alla fine per l’Atletico Madrid, una situazione dovuta alle scelte familiari con la moglie di Cesar che ha spinto per la destinazione iberica. Nulla da fare, neanche l’accordo iniziale e l’Inter ha perso un obiettivo prioritario per la difesa. Il dopo Skriniar è ora un problema e sia Inzaghi che Marotta dovranno fare i conti con una situazione tutt’altro che semplice.

Un addio che avviene a cuore leggero visto che Mauricio Pochettino per la sua formazione titolare sembra avere altre idee ed è pronto a una rivoluzione basata sui tantissimi innesti finalizzati dalla compagine inglese in questi mesi. L’Inter aveva mosso già da tempo i suoi passi e, una volta arrivata la rescissione, era pronta a finalizzare l’offerta per Azpilicueta.

Niente da fare e la società in vera emergenza. Nazionale spagnolo con 44 presenze e 1 gol, l’ex Marsiglia chiuderà la sua avventura al Chelsea dopo 508 presenze, 17 gol e 56 assist. In bacheca con la maglia dei Blues ha messo ben nove titoli, tra cui ben due Champions League. Sarebbe stato un grande colpo ma ora c’è solo il rimpianto dentro il club nerazzurro.