Bomba dalla Francia: il tecnico è stato arrestato!

Clamoroso: arrestato un allenatore vicino a una big; la notizia giunge dalla Francia e sconvolge tutti

Sulle spalle di un tecnico, che nelle scorse settimane i media avevano associato a un top club europeo, pesa un’accusa pesante. Non si mette bene per lui. Arrestato in attesa di dare la sua versione dei fatti.

Il suo nome continua ad occupare le pagine da giorni. Se nelle scorse settimane il tecnico era sulle prime pagine dei giorni in quanto possibile nuovo allenatore di una top europea, ora le ragioni sono diverse. Accusato di un comportamento ignobile: ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Sembrava potesse lasciare la Francia per trasferirsi in Italia, poi però è arrivato l’annuncio che ha chiuso definitivamente il possibile affare. Difatti, tramite i social il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo aver frequentato per diversi giorni Rudi Garcia, ha deciso di affidare i campioni d’Italia nelle mani dell’ex Roma. Christophe Galtier è dunque rimasto al PSG. Tutto sembrava essere definito. Tuttavia, una notizia ha spiazzato tutti.

Arrestato insieme al figlio: quali sono le accuse

Stando a France Press Galtier, l’ormai ex allenatore dei parigini e il suo figlio adottivo John Valovic-Galtier sono stati fermati per “sospetti di discriminazione razziale e religiosa”. Un accusa che arriva dopo l’apertura di indagini avviata nel mese di aprile. Tutto ha avuto inizio con una lettera, attribuita a Julien Fournier ex direttore dell’OGC Nizza, dove si parlava del presunto comportamento del tecnico.

Diversi membri del club hanno espresso la propria versione alla polizia nel corso delle settimane: dal presidente Jean-Pierre Rivère all’allenatore Dider Digard passando per qualche giocatore. Tuttavia, non si mette bene per l’ex allenatore della squadra parigina. Galtier ha potuto dare la sua versione dei fatti, insieme a suo figlio, il 1 luglio a Nizza. Ciononostante, le accuse sono pesanti. I giocatori musulmani sarebbero stati avvisati che se volevano avere una possibilità di giocare non avrebbero dovuto fare il Ramadan, ossia praticare il mese di digiuno in commemorazione di Maometto.

Tuttavia, non sarebbe l’unico gesto deplorevole commesso. Il mister avrebbe anche detto che nel proprio équipe non potevano esserci così tanti neri e musulmani. Christophe Galtier aveva già smentito di aver pronunciato tali parole prima che venisse fermato ma ciò non è bastato. Dunque, occorrerà attendere per scoprire come evolverà la situazione e cosa succederà al tecnico. Un altro episodio di razzismo si sarebbe dunque verificato nel mondo del calcio.

Nel caso dovesse essere confermata l’accusa, occorrerà prendere seri provvedimenti per evitare il ripetersi di casi come questi.Intanto l’avventura di Galtier a Parigi è finita con la società di Al Khelaifi che ha deciso di sostituirlo con Luis Enrique.