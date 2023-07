Svolta per Kessié: offerta rifiutata

Uno dei profili più affascinanti del mercato al momento resta a Barcellona. Fissato il prezzo per l’ex Milan.

Franck Kessié, 27 anni il prossimo 19 novembre, contratto col Barcellona fino al 2026, sembrava essere uno dei maggiori indiziati a portare soldi nelle casse del Barcellona. Fino ad un paio di mesi fa, dopo una stagione ai margini o quasi, il tecnico Xavi sembrava disposto a farlo partire. I blaugrana devono far cassa e presto potrebbero esserci novità di mercato.

Il centrocampista in Liga ha giocato 28 gare, 1 gol e 1 assist ma in campo solo 973′. Minutaggio che non appare copioso neanche in Europa. Un gol in 6 recite di Champions ((273′), due recite in Europa League per 157′. In questa competizione in realtà i catalani hanno disputato un solo turno, uscendo a sorpresa contro il Manchester United.

Kessié ha lasciato il Milan nell’estate 2022, con lo scudetto cucito sul petto. Lui e Tonali erano stati la diga che aveva consentito a Stefano Pioli di esprimere un 4-2-3-1 decisivi ai fini del titolo. Il club rossonero ha provato a trattenerlo fino all’ultimo ma il Barcellona, con un’offerta da 7 milioni annui, è riuscito a ingaggiarlo a costo zero.

Kessié resta al Barca: no al Galatasaray

L’assenza del giocatore cresciuto nell’Atalanta ed esploso poi a Cesena, dove si è mosso anche da difensore centrale nella linea a quattro, ha condizionato l’ultima stagione rossonera. Maldini e Massara non sono riusciti ad individuare un reale sostituto dell’ivoriano, con la classifica che dice quarto posto e Champions solo grazie alla penalizzazione della Juventus.

Come detto, il Barcellona sembrava aver accettato l’idea di fare cassa con Kessié. Come riporta fichajes.com, a rendere più complicata ogni trattativa è stato il ds catalano, Deco. Per il portoghese Kessié può dare ancora tanto alla causa, per cederlo servirebbe una proposta quasi indecente.

Come scrive anche il quotidiano Sport, l’ultimo club a bussare alla porta è stato il Galatasaray. I turchi hanno proposto il prestito con diritto di riscatto, formula seccamente rispedita al mittente. Il Barcellona ha fatto il prezzo del giocatore: per meno di 30 milioni neanche si siede al tavolo. Inoltre, no al diritto ma solo obbligo di riscatto, al fine di avere la certezza di incassare una cifra importante.

Kessié ha certamente mercato, dalla Premier e dall’Arabia Saudita al momento però nessun movimento. L’Inter aveva pensato a inserire Kessié come contropartita laddove Xavi avesse insistito per Marcelo Brozovic. Il croato ha scelto l’Al Nassar e i nerazzurri hanno sostituito il forte calciatore con Frattesi, ingaggiato dal Sassuolo per 25 milioni e il cartellino di Mulattieri.