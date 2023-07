Ilary-Totti, l’ultimo gesto scatena il putiferio: cos’è successo

Continua la battaglia a distanza tra Ilary e Totti: scoppia ancora il putiferio per l’ennesimo gesto della conduttrice.

Passa il tempo ma non passano le ‘scaramucce’, se così vogliamo definirle, tra gli ex coniugi più amati d’Italia, Ilary Blasi e Francesco Totti. Dalla separazione è passato ormai un anno, ma i due continuano a vivere una sorta di battaglia continua, con tanti colpi di scena e soprattutto moltissimi colpi bassi. Lo dimostra l’ultimo gesto, clamoroso, della conduttrice. Una provocazione che ha scatenato un vero putiferio.

L’estate è arrivata, la televisione si è presa un periodo di pausa e anche il mondo del calcio, seppur per un ex calciatore, è in un momento di discreto relax. Totti e Ilary però non conoscono tregua e continuano a battagliare anche a distanza, anche mentre sono impegnati a godersi, si fa per dire, le meritate vacanze.

Blasi è infatti in questi giorni in Brasile con il suo Bastian (ma c’è chi inizia a mettere in dubbio la stabilità della loro relazione), mentre Francesco si sta godendo un soggiorno negli States con Noemi Bocchi e i figli della sua nuova compagna. In teoria i due dovrebbero essere impegnati in ben altre faccende, e non certo in scaramucce di natura legale. Invece le battaglie in tribunale non conoscono tregua, e nel bel mezzo delle vacanze arriva un ennesimo affondo da parte della conduttrice.

Totti-Ilary, la battaglia continua: scoppia il putiferio tra l’ex calciatore e la presentatrice

Stando a quanto riporta Repubblica, lo scorso 12 giugno lo studio legale di Ilary ha presentato ricorso contro l’affido condiviso di una collezione di Rolex. Non proprio una questione da poco. Si tratta infatti di una collezione dal valore enorme, di circa un milione di euro, il cui destino è ancora tutto da scrivere. Per il momento sarebbe tra le mani della famiglia Blasi, ma secondo Totti solo perché l’ex moglie, con l’aiuto del padre, avrebbe trafugato i preziosi da una cassetta di sicurezza.

Dal canto suo, Blasi sostiene che sia stato l’ex marito a regalarglieli. Sarà dunque il tribunale a decidere il futuro di questi Rolex, con una sentenza che dovrebbe arrivare tra pochi giorni, entro la metà di luglio. Un ennesimo capitolo di una battaglia che non accenna a placarsi tra i due ex innamorati, pronti a lottare per ogni bene una volta condiviso.

Sul piatto, oltre ai Rolex, ci sarebbe infatti anche un altro bene, forse di maggior valore simbolico per Totti: la Longarina, il centro sportivo di Ostia Antica in cui l’ex calciatore ha messo in piedi la sua Soccer School. Dopo essere stato motivo di scandalo e dibattito nelle scorse settimane, la conduttrice, con un gesto sorprendente, aveva deciso ultimamente di restituire all’ex numero 10 della Roma la proprietà dell’impianto. Senza pagare i debiti.

Ci sarebbero infatti ancora diverse pendenze economiche, dal valore di circa 100mila euro, da sistemare. E queste pendenze Totti, a quanto trapela, non avrebbe alcuna voglia di ripianarle. Che si stia per accendere un nuovo fronte nel divorzio del decennio?