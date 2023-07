Calciomercato, niente Real: Mbappe vola in Premier League

Il Real Madrid sarebbe pronto a fare follie per Kylian Mbappe, ma ora l’attaccante del Psg è intrigato dalla big della Premier League: che colpo!

Un momento decisivo per la svolta della sua carriera: l’attaccante del Psg è pronto a cambiare aria definitivamente dopo le tante delusioni accumulati sotto la Tour Eiffel.

Da mesi Mbappe sarebbe pronto a cambiare aria visto che il presidente del PSG ha rivelato che non lo perderà a parametro zero: o firmerà il rinnovo o andrà via già in questa sessione estiva di calciomercato. Luglio e agosto saranno due mesi decisivi per conoscere quello che deciderà con la suggestione arrivata anche in Premier League. Un modo per staccarsi completamente con il passato dicendo addio al club parigino. Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio: così Mbappe è in attesa di comunicare la sua scelta definitiva per scrivere nuove pagine nella sua carriera. Il suo tempo al Psg sembra essere arrivato ai titoli di coda.

Calciomercato, la decisione di Mbappe: ecco la sua nuova squadra

L’attaccante francese dovrà prendere una decisione in tempi brevi per voltare definitivamente pagina. Mbappe è ambito dai maggiori club d’Europa: il Real Madrid farebbe follie per lui. Florentino Perez avrebbe già avviato contatti importanti per ingaggiare uno dei calciatori più forti del mondo.

Come svelato dall’account Twitter, Instant Foot, Kylian Mbappe sarebbe pronto a volare in Premier League. L’attaccante del PSG ha sempre apprezato lo stile di gioco di Mikel Arteta e potrebbe così seguire le orme del suo idolo, un certo Thierry Henry, suo connazionale che ha scritto la storia proprio con i Gunners. Al momento non ci sarebbero stati contatti ufficiali tra le parti, ma il top club della Premier League potrebbe così sferrare l’assalto vincente.

La sua volontà farà logicamente la differenza in un senso o nell’altro: Mbappe sarebbe deciso a lasciare il Paris Saint Germain seguendo così la scelta di Messi. Per la Pulce è pronta la sua avventura a Miami per conoscere un tipo di calcio differente rispetto ai tanti anni vissuti da protagonista in Europa. Decisione imminente anche per l’attaccante francese che vorrebbe continuare a collezionare successi alzando anche la Coppa dalle grandi orecchie, spesso sfiorata in queste stagioni. In campo internazionale il PSG ha sempre fatto fatica non riuscendo ad imporsi contro le altre big d’Europa.