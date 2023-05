Mourinho resta a Roma? Totti è sicuro: cos’ha detto

Dopo il pareggio della Roma contro il Bologna di Thiago Motta, Francesco Totti si è soffermato sul futuro di José Mourinho.

Dopo la vittoria di misura nel match di andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen guidato da Xavi Alonso, la Roma ha pareggiato domenica al Renato Dall’Ara per 0-0 contro il Bologna di Thiago Motta. Contro i felsinei, anche per colpa dei tantissimi infortuni che hanno attanagliato la sua squadra, Josè Mourinho ha convocato ben sei giocatori della Primavera giallorossa.

Anche se il solo Filippo Missori, partito titolare, ha giocato la partita contro il Bologna. Il tecnico portoghese, di fatto, ha inserito i suoi pezzi da novanta solo nella ripresa. Per cercare di strappare un successo importante in ottica qualificazione alla prossima edizione della Champions League, infatti, José Mourinho ha fatto alzare dalla panchina i vari Pellegrini, Abraham, Matic e Mancini (tranne Paulo Dybala che per la gara contro il Bologna di Thiago Motta non è stato neanche convocato).

Con questo super turnover, di fatto, il tecnico portoghese ha puntato tutto sull’Europa League, visto che bissare un successo di un trofeo europeo porta con sé sia il prestigio che l’accesso diretto alla massima competizione europea per club dell’anno prossimo. Tuttavia, in attesa di una gara così storica contro il Bayer Leverkusen, bisogna registrare alcune dichiarazioni di Francesco Totti.

Roma, le parole di Francesco Totti sul futuro di José Mourinho: “Se dipendesse da me…”

L’ex capitano della Roma, in occasione della sua esibizione di Padel con Jannik Sinner agli Internazionali di tennis, ha risposto ad alcune domande dei cronisti presenti: “Se Mourinho resterà anche l’anno prossimo? Se dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, vediamo cosa succederà tra lui e la società”. Francesco Totti ha poi concluso il suo intervento:

“Dybala? Non so cosa si sia detto con il club, deciderà lui la soluzione migliore. Cena? Aspetto e poi vedremo al termine di questa stagione. Gara di ritorno contro il Bayer Leverkusen? Mancano ancora 90 minuti per raggiungere un traguardo che tutti vogliamo, ovvero la finale di Europa League. Sconfitta a sorpresa di Carlos Alcaraz contro l’ungherese Marozsan? Ha scritto forza Roma ed ha perso, purtroppo ”.

Nel frattempo, al netto delle parole di Francesco Totti, bisogna registrare alcune indiscrezioni di mercato su José Mourinho. Sul tecnico portoghese, infatti, bisogna segnalare anche l’interessamento del ricchissimo PSG, anche se la stampa francese ha smentito dei presunti contatti tra il club parigino e l’ex allenatore di Inter e Real Madrid.