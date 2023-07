Milan, ora arriva il bomber: il nome fa impazzire i tifosi

Il calciomercato non è ancora ufficialmente iniziato ma è già protagonista dell’estate. Tra le società italiane più attive c’è il Milan.

La faraonica cessione di Sandro Tonali, passato al Newcastle per 70 milioni più bonus con uno stipendio che può toccare i 10, ha sbloccato il mercato del Milan che adesso ha il denaro per poter rinforzare l’organico.

Tra gli obiettivi principali del mercato rossonero c’è l’acquisto di un attaccante che si possa alternare con Olivier Giroud. L’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic e lo scarso rendimento di Divock Origi spingono la società di Via Aldo Rossi a cercare nuovi profili. I tifosi vorrebbero un attaccante di livello che possa riportare il Diavolo ai vertici: la dirigenza valuta diversi candidati.

Il Milan di Stefano Pioli si appresta a vivere una mini rivoluzione durante questa sessione di mercato estiva. L’addio di Tonali, per tanti designato capitano del futuro, ha portato un cospicuo introito, ma anche polemiche da parte dei tifosi. Nelle strategie della società rossonera c’è la volontà di rinforzarsi e di proseguire in quel processo di crescita che ha contraddistinto il Diavolo nelle ultime stagioni.

Un nuovo attaccante per il Milan: per il futuro rossonero è corsa a tre

Per competere ai massimi livelli, però, Stefano Pioli necessita di una punta che possa alternarsi con Giroud e permettergli di rifiatare. Origi è stato bocciato e, con ogni probabilità, il Milan cercherà di cederlo. Stessa sorte dovrebbe capitare anche ad Ante Rebic. Per l’attacco del futuro. secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, diventa una corsa a tre. In cima alla lista c’è Gianluca Scamacca, centravanti passato al West Ham la scorsa estate.

L’ex Sassuolo tornerebbe volentieri in Serie A, ma i rossoneri valuterebbero un suo acquisto solo in prestito con diritto di riscatto, formula non gradita agli Hammers che vorrebbero rientrare, almeno parzialmente, dell’investimento effettuato. Un altro nome che ha ripreso quota è quello di Lois Openda, attaccante del Lens autore di 21 reti in Ligue 1.

Il belga era finito nel mirino rossonero già qualche mese fa ma su di lui le attenzioni dei club europei sono parecchie. Openda è stato uno dei trascinatori della sorpresa Lens, seconda in Ligue 1 contro ogni pronostico. L’alto costo del belga, dunque, costringe il Milan a valutare anche un’alternativa low cost e questa risponderebbe al nome di Alvaro Morata. L’ex Juventus è ai margini del progetto dell’Atletico Madrid e per 10 milioni di euro potrebbe lasciare la capitale spagnola e far ritorno in Serie A.