Gianluca Vialli, un memorial in suo onore: tutte le stelle in campo

Una partita di calcio in ricordo di Gianluca Vialli. Ecco i dettagli dell’evento dedicato alla stella del calcio mondiale

Il 2023 ha visto la morte di diversi calciatori che hanno fatto la storia del calcio italiano. Da Sinisa Mihajlovic a Gianluca Vialli e negli ultimi giorni anche l’ex leggenda della Lazio Vincenzo D’Amico.

Vialli, nato a Cremona nel 1964, ha giocato per gran parte della sua carriera alla Sampdoria. Prima di approdare in Liguria, però, è stato un giocatore della Cremonese per tre stagioni, dal 1981 al 1984, segnando 25 gol in 113 presenze totali. Con la maglia blucerchiata, Gianluca Vialli ha fatto la storia: tre Coppe Italia vinte oltre ad uno storico scudetto conquistato nel 1991 ed una Supercoppa Italiana vinta nello stesso anno del tricolore.

Nella stagione 1989/90 conquista anche una Coppa delle Coppe, unico trofeo internazionale vinto dai liguri. Con la Samp, ha totalizzato 328 presenze e 141 gol in otto stagioni. Nel 1992 Vialli passa alla Juventus: a Torino ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Coppa UEFA ed una Champions League, in quattro anni. Con la maglia bianconera ha raggiunto quota 145 presenze e 53 gol tra tutte le competizioni.

Poi l’approdo al Chelsea dove ha totalizzato 40 gol in 87 presenze totali. A Londra conquista una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa d’Inghilterra ed una Coppa di Lega inglese, i tifosi conservano un gran ricordo dell’uomo oltre che del calciatore. Una volta terminata la carriera da calciatore, Vialli ha allenato il Chelsea ed il Watford, tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000. Grazie alla stretta amicizia con il suo ex compagno di squadra Roberto Mancini, ha accompagnato la Nazionale italiana alla vittoria dell’Europeo nel 2021.

Il memorial di Vialli: ecco dove si terrà e chi parteciperà

Nelle ultime ore è stata confermata l’organizzazione di un memorial per Gianluca Vialli, ex attaccante della Sampdoria e della Juventus, scomparso lo scorso 6 gennaio. La partita di calcio nel ricordo di Gianluca Vialli avrà luogo domenica 10 settembre 2023, ore 21.00, presso lo Stadio Granillo di Reggio Calabria.

L’evento prenderà il nome di “The Legend Gianluca Vialli”, al quale parteciperanno sicuramente Ivan Zamorano, Marco Materazzi e Cafu. Altri calciatori e personaggi del mondo dello spettacolo verranno sicuramente annunciati prossimamente. Le due compagini che si sfideranno saranno la Nazionale Azzurri di Alessandro Arena e il Dream Team “The Wine Of The Champions” di Fabio Cordella.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a We Aut, una struttura specializzata nell’assistenza a bambini autistici. Con quest’evento, la città di Reggio Calabria vuole ricordare una stella del calcio italiano e mondiale che è conosciuta e celebrata per la sua bravura sia dal punto di vista sportivo che da quello umano.