L’Atalanta ha chiesto informazioni: colpaccio bianconero

Dopo l’ingaggio di Kolasinac, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini si sta muovendo in sede di mercato per ingaggiare un altro giocatore.

Dopo appena una stagione, l’Atalanta è tornata in Europa. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini, infatti, ha terminato l’ultimo campionato al quinto posto, con soli 6 punti di svantaggio dal Milan di Stefano Pioli quarto.

La ‘Dea’, di fatto, ha solleticato anche l’idea di poter riuscire a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Tuttavia, le due sconfitte rimediate contro la Juventus e la Salernitana hanno definitivamente sancito la partecipazione dell’Atalanta alla seconda competizione europea, ovvero l’Europa League.

L’ultima stagione del team lombardo, visti i tanti cambiamenti effettuati all’interno della rosa allenata da Gian Piero Gasperini, è stata quindi positiva. Mentre per la prossima annata, considerando che i bergamaschi saranno impegnati sia in campionato che in Europa League, la società deve necessariamente allestire una rosa che possa competere in entrambe le competizioni. Proprio sul fronte acquisti, infatti, bisogna sottolineare delle importanti novità per i tifosi della ‘Dea’.

Calciomercato, sondaggo dell’Atalanta per Allan Saint-Maximin del Newcastle: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto scritto su Twitter da Orazio Accomando, giornalista di ‘DAZN’, infatti, l’Atalanta si sta muovendo per portare Allan Saint-Maximin del ricchissimo Newcastle in Italia. La società bergamasca, di fatto, ha chiesto delle informazioni per capire la fattibilità dell’operazione di acquisizione delle prestazioni del giocatore francese.

Tuttavia, l’Atalanta, per prendere Allan Saint-Maximin, (arrivato in Inghilterra dal Nizza nell’estate del 2019 per circa 22 milioni di euro), dovrà battere la concorrenza di una squadra forte come il Galatasaray. Il club turco, infatti, si potrebbe muovere per l’attaccante esterno soprattutto in caso della cessione di Kerem Akturkoglu. Nelle prossime settimane ci saranno sicuramente più aggiornamenti, anche perché il team bergamasco si è limitata ad un semplice sondaggi.

La dirigenza nerazzurra, di fatto, spera che il Newcastle abbassi le proprie pretese per cedere a titolo definitivo Allan Saint-Maximin. I ‘Magpies’, infatti, vogliono la bellezza di 30 milioni di euro per un calciatore che ha deluso nell’ultima stagione della squadra di Eddie Howe. L’ex giocatore del Nizza, per l’appunto, ha segnato solo un gol nelle 31 partite giocate quest’anno con la maglia del team inglese.

Nel frattempo, in attesa di ulteriori aggiornamenti Allan Saint-Maximin, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è riuscita a compiere un ottimo colpo in sede di calciomercato. I bergamaschi, infatti, hanno raggiunto l’accordo con Sead Kolasinac, giocatore bosniano di 30 anni che si è appena svincolato dal Marsiglia.