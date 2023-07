Claudia Ruggeri dorme così: senza niente addosso

Claudia Ruggeri manda in visibilio totale la platea con uno scatto a letto: la showgirl non indossa proprio niente

Il pubblico televisivo e dei social ormai l’ha eletta a una delle proprie principali beniamine. Claudia Ruggeri non passa più inosservata e si è guadagnata un seguito numerosissimo e assai affezionato, che non perde occasione per ricoprirla di omaggi.

La showgirl 39enne è la star indiscussa dello show Avanti un Altro, il quiz game che va in onda su Canale 5 nella fascia preserale e viene condotto da Paolo Bonolis. Sono numerose, nella trasmissione, le bellezze che attirano l’attenzione, ma a raccogliere i maggiori applausi è lei e non per caso è stata infatti insignita del nome di scena della Miss, che la descrive del resto benissimo. Classe ed eleganza da vendere, fascino raffinato ma al tempo stesso verace ed esplosivo, un mix perfetto e che non lascia proprio scampo.

Claudia in queste stagioni, puntata dopo puntata, ha fatto innamorare milioni di telespettatori e anche su Instagram la sua fama ormai la precede. Con il nickname, per l’appunto, della Miss, ha un profilo che supera il milione e 300 mila followers e anche quando non è in onda regala sempre momenti indimenticabili agli ammiratori. La pausa estiva del programma che l’ha resa celebre da un lato è una disdetta per i tanti fan, ma dall’altro ci fa concentrare sugli scatti che pubblica quasi ogni giorno e che sono una vera esplosione di sensualità.

Claudia Ruggeri dorme nuda, ma fa sognare noi ad occhi aperti: “Beato quel materasso”

Questa volta, probabilmente, Claudia ha superato se stessa, con un primo piano piuttosto evocativo, che la ritrae a letto, assonnata, tra le lenzuola. Con un piccolo dettaglio: senza indossare nulla.

A coprirla, solamente le lenzuola, la posizione distesa a pancia in sotto ci fa osservare solamente la sua schiena scoperta, ma è una visione che basta e avanza a infiammare la fantasia del pubblico. “Lasciami dormire, devo finire un sogno“, scrive Claudia nella didascalia, ma il sogno è quello che regala a tutti i suoi fan.

Lasciandoci immaginare altre immagini da favola nel corso di questa estate, con pose in costume che difficilmente potranno lasciare indifferenti. In attesa di poterla rivedere nel suo habitat naturale, quello dello studio di Avanti un Altro, di cui ormai è la padrona incontrastata.