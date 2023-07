Lutto in Serie A: arriva l’annuncio, il club è in lacrime

Un brutto lutto ha sconvolto una squadra di Serie A, è infatti arrivato l’annuncio da parte del club in questione, ecco di chi si tratta…

Lo ha comunicato la stessa società in una nota ufficiale apparsa sul sito della stessa squadra, esprimendo vicinanza per la dolorosa perdita avvenuta in queste ore nei confronti di un esponente importante.

Stiamo parlando della madre di Maurizio Setti, attuale presidente dell’Hellas Verona. Il numero uno scaligero ha infatti perso un punto di riferimento importante della sua vita, suddivisa tra mondo dello sport e quello dell’imprenditoria. La signora Laura è venuta a mancare nella notte di domenica 2 luglio, il giorno seguente è arrivato il comunicato societario a darne notizia.

Una carriera quella del Presidente dei veneti suddivisa in più tronconi. A soli 22 anni si è dedicato al settore dell’abbigliamento, riscontrando un buon successo. Poi a livello calcistico giocò qualche stagione nell’Athletic Carpi, squadra della città in cui è nato, oltre ad esservi cresciuto. Nel 2008 divenne poi socio della compagine emiliana, prima di essere nominato per una breve parentesi vicepresidente del Bologna, preludio al ruolo più ambito al Verona arrivato nel 2012, quando venne scelto come numero uno della società scaligera.

Lutto in Serie A: lacrime per il club

Setti iniziò questa avventura nel migliore dei modi, con la promozione in Serie A. Nella massima categoria l’Hellas riuscirà a conseguire un decimo e tredicesimo posto nelle prime due annate, con il navigato Luca Toni a conquistare la classifica cannonieri, senza dimenticare l’emergente Jorginho ed il giovane Mattia Zaccagni ad impreziosire una rosa competitiva.

Il club veneto ha ottenuto ottimi risultati in questi anni, ha lanciato diversi giovani e ha consolidato il suo ruolo in Serie A. Ora una bruttissima notizia colpisce Setti e tutta la sua famiglia, subito i tifosi mediante i social hanno posto il proprio cordoglio. Una scomparsa che fa male.

Maurizio Setti, grave lutto per il Presidente del Verona: l’annuncio ufficiale (Ansa) – calciomercatoweb.it

Poche settimane dopo la grande soddisfazione del mantenimento in massima serie, dopo lo spareggio con lo Spezia, è arrivato per Maurizio Setti il dolore profondo per la perdita della madre. Ecco il comunicato della società apparso sul sito ufficiale dell’Hellas in queste ore: “Tutta la famiglia del Verona si stringe attorno al Presidente per la scomparsa dell’amata mamma Laura. Un sincero abbraccio a lui ed a tutti i cari, oltre ad una forte vicinanza di ogni componente societario“.