Juventus, primo squillo di Giuntoli: si chiude la maxi operazione

La Juventus quest’anno è chiamata ad un cambio radicale e ad una inversione di rotta rispetto a quanto visto negli ultimi due anni. Giuntoli ha bisogno di mettere a disposizione di Allegri subito dei rinforzi ed in tal senso sta per arrivare la chiusura di una maxi operazione.

La Juventus, come è noto, sta vivendo una delle fasi della sua storia più delicate e particolari. La situazione è delicata sotto tanti punti di vista. Sul piano sportivo le ultime due annate sono state da dimenticare, ma non si possono di certo sottovalutare i processi che l’hanno vista protagonista. Senza tralasciare il piano economico, che senza Champions rischia di essere una specie di abisso senza fine. Toccherà a Giuntoli, in questo contesto, provare a fare il massimo ed in tal senso arriva il primo squillo, grazie ad una maxi operazione che può fare tutti felici.

Primo squillo di mercato di Giuntoli

Il nuovo dirigente bianconero sa che deve lavorare con risorse limitate e che sarà fondamentale vendere bene alcuni esuberi. A partire dai vari Zakaria, McKennie ed Arthur che popolano la mediana e che sono considerati fuori dal progetto da Allegri. Per questo, però, si lavora per una maxi operazione.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport in edicola, torna di moda in casa bianconera il nome di Teun Koopmeiners. Giuntoli stravede per lui sin dai tempi di Napoli e la pista si riscalda ora che è passato alla Juventus. Si tratta di uno dei migliori centrocampisti del campionato di Serie A ed i suoi numeri sono impressionanti. L’Atalanta chiede tanto per lui, una cifra superiore ai 30 milioni, ma alcuni discorsi col club sono già avviati. Piace, infatti, da tempo anche Maehle, e chissà che non possa essere inserito anche McKennie. Lo statunitense, infatti, rappresenterebbe il sostituto immediato dell’olandese.

Koopmeiners alla Juventus, i numeri

E’ stata una stagione impressionante quella disputata da Teun Koopmeiners, che ha trovato la via della rete per ben dieci volte e nelle maniere più incredibili. Rappresenterebbe un innesto certamente capace di far fare il salto di qualità alla linea mediana della Juventus, oltre a garantire una fisicità impressionante. Sulle sue tracce, come è noto, c’è anche il Napoli e di conseguenza c’è subito una sfida di Giuntoli contro il suo passato.