Szczesny sacrificato dalla Juve: scelto il nuovo numero uno!

La Juve potrebbe decidere di cedere Szczęsny per incassare 15 milioni di euro e risparmiare sul suo ingaggio: scelto già il sostituto.

La Juve sta rinnovando profondamente la sua rosa, cercando di liberarsi degli stipendi più pesanti e puntare su profili giovani dall’ingaggio basso. L’arrivo di Timothy Weah dal Lille (12 milioni di euro il costo dell’operazione, per il giocatore 2 milioni di euro a stagione) è senza dubbio un esempio di quali saranno le future operazioni di mercato della Signora, che non può godere degli introiti Champions e deve pertanto guardare con molta attenzione al bilancio.

Tuttavia, la dirigenza juventina sa bene che per accontentare Allegri e consentirgli di avere tra le mani un organico di nuovo competitivo per il titolo dopo due anni deludenti bisognerà intervenire in diverse zone del campo. Uno dei pochi reparti dove non sembra esserci alcuna necessità è la porta, ottimamente difesa da Wojciech Szczęsny e Mattia Perin.

Anche in quest’ultima stagione particolarmente tormentata per i colori bianconeri i due estremi difensori hanno messo in mostra tutte le loro qualità tutte le volte che sono stati chiamati in causa. Anche per la tifoseria juventina Szczęsny e Perin sono stati tra gli elementi migliori dello scorso anno e meritano la riconferma. Ma gli ultimi rumors di mercato rivelano che uno dei due portieri potrebbe anche lasciare Torino.

Szczęsny potrebbe lasciare la Juve: i bianconeri hanno già il nuovo portiere

Stando alle recenti indiscrezioni, infatti, i vertici di Madama starebbero ragionando sulla posizione di Szczęsny, che ha compiuto 33 anni e che percepisce un ingaggio netto da 6,5 milioni di euro. Uno stipendio che non sembra essere più compatibile con la politica di spending review adottata dai bianconeri.

L’idea sembra pertanto essere quella di provare a cedere il portiere polacco, che ha molti estimatori soprattutto all’estero. La Juve, in caso di offerta vicina ai 15 milioni di euro, aprirebbe ad una sua cessione, in modo da risparmiare i 6,5 milioni di euro del suo stipendio.

Se dovesse verificarsi questo scenario la Signora non si tufferebbe su qualcuno dei principali portieri del panorama europeo, ma promuoverebbe Mattia Perin come titolare della porta bianconera: il 30enne di Latina è molto stimato da Massimiliano Allegri. A quel punto la dirigenza juventina andrebbe alla ricerca di un affidabile secondo. Non è da escludere un ritorno di Emil Audero, sebbene la Juve guardi con attenzione anche ad altri giovani portieri come Marco Carnesecchi.