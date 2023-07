Ribaltone sulla panchina di una Big, esonero vicinissimo

Decisione piuttosto clamorosa ed inaspettata: cambia questa importante panchina, dopo i risultati tutt’altro che positivi.

Il mestiere dell’allenatore è spesso molto complicato e delicato. Infatti bastano poche partite perse o mal giocate dalla propria squadra per finire sulla graticola, per essere etichettato come gestore fallimentare o avvicinato all’esonero.

Un triste destino che sta vivendo anche un tecnico di cui si è sempre parlato molto bene, per la capacità di far giocare in maniera decorosa le proprie squadre, ma soprattutto per far crescere i giovani nel miglior modo possibile, con serenità e sviluppandone le qualità tecniche. Ma ora, questo allenatore è in forte discussione, ad un passo dal licenziamento.

Tutta colpa dell’Europeo Under 21 che si sta disputando in questi giorni tra Romania e Georgia e che ha visto una clamorosa eliminazione nelle scorse ore, coinvolgendo forse la formazione più quotata all’inizio del torneo. Parliamo ovviamente della clamorosa sconfitta della Francia Under 21. La giovane nazionale transalpina era considerata da tutti come la favorita principale, forse assieme all’Inghilterra, di questo Europeo di categoria.

Francia U-21 fuori dall’Europeo: esonero in vista per mister Ripoll

Tanti talenti calcistici, un gioco rapido ed arioso, qualità da vendere. Eppure l’avventura è finita ai quarti di finale. La sconfitta per 3-1 contro l’Ucraina rischia di costare carissimo all’allenatore Sylvain Ripoll, molto apprezzato in patria per essere uno degli allenatori più abili nel lavorare con i giovani talenti, che pullulano letteralmente in Francia.

Ma stavolta, il k.o. in Romania, dovrebbe porre fine alla sua avventura. Già criticato per l’uscita, sempre ai quarti, dall’Europeo U-21 del 2021, Ripoll stavolta ha deluso tutti gli appassionati di calcio transalpini, che credevano fortemente nell’impresa internazionale di Thuram, Gouiri e compagni. Non è bastato il talento però, visto che contro l’Ucraina distrazioni e gioco poco proficuo hanno sbarrato la strada alla Francia.

Ripoll è dunque vicino all’esonero, con la Federcalcio francese che vuole scegliere un uomo di maggior lustro e spessore per la panchina dell’Under 21. Soprattutto in vista delle Olimpiadi casalinghe di Parigi 2024, dove i giovani ‘galletti’ saranno padroni di casa e dunque tra le formazioni favorite del torneo calcistico maschile olimpico.

Per la sostituzione qualcuno fa il nome di Landry Chauvin, attuale c.t. della Francia Under 20, ma è un profilo che non convince, vista anche l’eliminazione recente ai Mondiali di categoria in maniera fin troppo semplice. La Federazione cercherà forse un colpo ad effetto per la panchina di una Nazionale sempre molto seguita oltralpe.