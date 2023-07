Calciomercato Juventus, nome a sorpresa: colpo in attacco

La Juventus continua a lavorare attivamente sul fronte calciomercato: spunta il profilo da urlo per l’attacco, che colpo

Nella giornata di oggi è previsto l’arrivo a Torino di Cristiano Giuntoli, che si è liberato dal Napoli proprio nelle ultime ore. Tante le trattative intavolata dalla dirigenza bianconera per arrivare a colpi sensazionali da regalare a Massimiliano Allegri. L’obiettivo resta quello di voltare definitivamente pagina dopo aver vissuto stagioni completamente da dimenticare.

Tanti profili monitorati attentamente dai collaboratori di Giuntoli, che ora potrà mettersi subito a lavoro per rivoluzionare la rosa bianconera. Il calciomercato della Juventus ora potrebbe mettere a segno colpi da urlo per rinforzare subito il reparto offensivo. La nuova stagione sta già per iniziare visto che Paul Pogba si è fatto già vedere alla Continassa per allenarsi subito.

L’obiettivo del francese è quello di recuperare una forma fisica accettabile per emozionare ancora i tifosi con la sua classe infinita. Ora Allegri avrebbe richiesto un sostituto all’altezza in attacco dopo l’addio di Di Maria, che firmerà il suo nuovo contratto con il Benfica. La Juventus cercherà di rendere dura difficile alle altre concorrenti delle big della Serie A, come Milan e Inter, sempre molto attive sul fronte calciomercato.

Calciomercato Juventus, spunta a sorpresaa il profilo per Allegri

Novità importanti in casa bianconera per il club bianconero, che è sempre pronto ad investire milioni per rinforzare il reparto offensivo di Massimiliano Allegri. Saranno giorni infuocati per arrivare subito a chiudere i prossimi obiettivi di calciomercato, possibilmente prima dell’inizio del ritiro ma non sarà facile.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” nella lunga lista della Juventus non ci sarebbe soltanto l’esterno offensivo del Sassuolo, Domenico Berardi. Piace da tempo anche Noah Okafor del Salisburgo, che è stato protagonista con la maglia della nazionale svizzera. Il contratto dell’attaccante è in scadenza nel 2024 e così potrebbe esserci l’assalto decisivo per portarlo a Torino. Sulle sue tracce ci sarebbero tante big della Premier il classe 2000, ma al momento la Juventus cercherà di avere la meglio.

Tanti i nomi circolati nelle ultime ore: ora con l’arrivo di Cristiano Giuntoli, le dinamiche di calciomercato cambieranno radicalmente con il direttore sportivo che avrà pieni poteri. Infine, ci saranno tante cessioni eccellenti per cercare di recuperare tanti milioni utili per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore livornese.