Contatto ufficiale con la Juventus: sono disposti a cederlo

La Juve è interessata ad un centrocampista di Premier League ed il club di appartenenza di quest’ultimo pare sia disposto ad ascoltare offerte

Dopo l’acquisto di Timothy Weah dal Losc Lille, la Juventus non ha intenzione di fermarsi. La dirigenza bianconera vuole regalare a Max Allegri una squadra all’altezza, in modo da competere seriamente in tutte le competizioni.

La Juve, però, prima di poter procedere a chiudere nuovi acquisti, dovrà occuparsi di alcune cessioni. Alcuni esuberi stanno rientrando dai prestiti proprio in queste ore: Arthur torna a Torino dopo l’esperienza al Liverpool, Zakaria dopo quella al Chelsea ed infine, McKennie non è stato riscattato dall’appena retrocesso Leeds United. I bianconeri, una volta sistemati i giocatori che non fanno più parte del progetto di mister Allegri, torneranno prepotentemente sul mercato.

Un nome che piace e non poco alla dirigenza della compagine piemontese è quello di Thomas Partey, centrocampista trentenne in forza all’Arsenal. Partey in passato ha vestito le maglie di Maiorca, Almeria, Atletico Madrid ed attualmente è sotto contratto con l’Arsenal. Il centrocampista, da quando è approdato a Londra nel 2020, ha totalizzato 5 reti in 91 presenze. Nella stagione appena terminata è sceso in campo 32 volte, mettendo a referto 3 gol tra Premier League, coppe nazionali ed Europa League.

Partey-Juve: contatti avviati tra le parti. Ecco la situazione

Secondo quanto raccolto dall’account Twitter Indykayla, quello di Thomas Partey è un nome che piace molto alla dirigenza bianconera. Sembra che nelle ultime ore ci siano stati ulteriori contatti tra le parti per comprendere la fattibilità della trattativa che porterebbe il centrocampista ghanese a vestire la maglia della Juventus. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 ma sarebbe comunque pronto a trasferirsi qualora arrivasse un’offerta importante da un top club.

Ad oggi, le uniche società che si sono mosse concretamente per il classe 1993 sono, appunto, la Juventus ed alcuni club sauditi. Partey avrebbe espresso la sua volontà di voler giocare ancora per qualche anno in un club di prima fascia dei top campionati europei e sembra, almeno per il momento, non intenzionato a cedere ai corteggiamenti degli arabi.

L’Arsenal per cedere Thomas Partey si aspetta un’offerta pari almeno a 20 milioni di euro ma il prezzo potrebbe essere trattabile anche in virtù della volontà del giocatore che potrebbe voler cominciare una nuova avventura. Dopo aver piazzato gli esuberi a centrocampo, la Juventus e l’Arsenal potrebbero sentirsi nuovamente per parlare della situazione legata a Partey e magari trovare un giusto compromesso che potrebbe accontentare tutte le parti.