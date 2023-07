All’Inter un ex Real Madrid: un big per Inzaghi

Novità per quanto riguarda il mercato dell’Inter che faranno piacere sia ai tifosi che a Simone Inzaghi: nome importantissimo.

Il mercato è appena cominciato, in casa Inter i tifosi sono in costante allerta ma è solo l’inizio. Al momento si parla solo di voci in uscita, ma la realtà è ben diversa.

D’altronde, dopo il Napoli, i nerazzurri con una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana sono gli unici ad aver vinto in Italia. La speranza della società è che presto torni anche il tricolore. Sicuramente però, anche le competitors faranno mercato. Per adesso ci sono solo tante voci, nomi che si inseguono, ma anche la firma di un attaccante dal futuro assicurato come Marcus Thuram.

Come detto però, c’è anche la grana partenze, perché oltre a quella preannunciata di Milan Skriniar è arrivata poi quella di Edin Dzeko e non è facile ora capire la posizione del Chelsea per Romelu Lukaku. Con Brozovic al passo d’addio il club dovrà effettuare diversi innesti sul mercato in entrata.

Addio Inter, al suo posto un campione assoluto

Inzaghi rischia di perdere anche il forte portiere Andrè Onana. L’estremo difensore camerunense è stato tra gli assoluti protagonisti dell’ultima Champions League, dove i nerazzurri si sono fermati solo sullo scoglio finale, il Manchester City, ma le prestazioni del portiere sono state ottime. Il ventisettenne è arrivato nell’estate scorsa a parametro zero ed ora starebbero per arrivare delle offerte molto convenienti.

Si parla soprattutto di Manchester United, non si conoscono le cifre con l’Inter che chiede circa 60 milioni di euro. I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati e sono al lavoro per cercare una lista di possibili sostituti. Tra le ultime voci, ne è venuta fuori una davvero importante che rimbalza dal sito di calciomercato, todofichajes.com. Voci che riguardano proprio un portiere.

Dovesse cedere Onana, l’Inter starebbe pensando a Keylor Navas. 37 anni da compiere a dicembre prossimo. Il portiere ha senz’altro l’esperienza e la classe necessari per competere ad alti livelli e non andrebbe via tra l’altro, per cifre impossibili. Il portiere del Costa Rica è infatti tornato alla base dal prestito al Nottingham Forrest ed ora è in cerca di una nuova meta.

Diventa quasi impossibile infatti, che il portiere classe ’86 resti al Paris Saint-Germain dove è assodato che non c’è spazio. In passato Navas è stato accostato anche a Roma e Napoli, ma alla fine il giocatore non è mai arrivato realmente in Serie A. Stavolta potrebbe essere questa la volta buona.