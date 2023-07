È ufficiale, si ritira a 32 anni: tifosi sconcertati

Tifosi perplessi dopo la notizia: si ritira dal mondo del calcio a soli 32 anni dopo aver vinto un treble con la sua squadra

Con un passato al St.Mirren, Western Sydney W., Melbourne City, passando per l’Huddersfield Town, il Brighton, lo Shanghai SIPG e per finire il Celtic, un giocatore di soli trentadue anni ha preso una decisione a dir poco clamorosa.

Stiamo parlando di Aaron Mooy, centrocampista australiano classe 1990 che ha iniziato la sua carriera in Inghilterra, al Bolton, dove ha disputato tredici partite nella squadra dell’U21. La sua carriera da calciatore professionista, però, inizia il 1° ottobre 2010 quando viene acquistato dal club scozzese St. Mirren. In Scozia totalizza 30 presenze e due gol in due stagioni.

Nel luglio del 2012 è stato acquistato dal Western Sydney con il quale ha messo a segno cinque reti in 53 gare giocate. Dopo due anni passa al Melbourne City, totalizzando 18 gol e 14 assist in 53 presenze. Il primo luglio del 2016 passa a parametro zero al Manchester City ma viene ceduto in prestito all’Huddersfield Town, in Championship che a fine stagione lo riscatterà per una cifra vicina ai 10 milioni di sterline.

Aaron Mooy annuncia il ritiro dal calcio giocato a soli 32 anni

Nel 2019 passa ufficialmente al Brighton, firmando un contratto valido fino al 2023. L’avventura in Inghilterra, però, si ferma nel 2020 quando un club cinese, lo Shanghai SIPG, lo acquista a titolo definitivo. Dopo due stagioni passate in Cina, Mooy torna in Europa, al Celtic. Con gli scozzesi, in una stagione, totalizza sette reti ed undici assist in 42 presenze tra campionato e coppe.

I tifosi più esperti di calcio ricorderanno Mooy, anche e soprattutto per il videogioco Fifa dove il giocatore, spesso durante gli anni, andava ben oltre le aspettative. Dopo una stagione trionfale al Celtic, vincendo il Campionato scozzese, la Coppa di Scozia ed anche la Coppa di Lega scozzese, il centrocampista australiano Aaron Mooy lascia il calcio giocato a soli trentadue anni, lasciando sconcertati i tifosi.

Negli anni, Mooy è stato un pilastro della nazionale di calcio australiana, collezionando 57 presenze e 7 reti in dieci anni. Nel frattempo, il Celtic Glasgow, appena dopo l’annuncio di Mooy, ha comunicato di aver acquistato un altro calciatore australiano: Marco Tilio.

L’esterno destro classe 2001 ha lasciato il Melbourne City per trasferirsi in Scozia, firmando un contratto di cinque anni con l’ex club di Aaron Mooy. I motivi dell’addio al calcio non sono ancora noti ma, nelle prossime ore, probabilmente verranno svelati dall’ex centrocampista australiano.