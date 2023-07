Gambe e tacchi da capogiro: Annalisa lascia tutti senza fiato

La bellissima cantante torna a brillare con uno scatto che lascia i fan a bocca aperta: Annalisa è esagerata

Il mondo dello spettacolo, in Italia, presenta ciclicamente personaggi che di rado lasciano un segno tangibile e a lungo. Chi sembra invece destinata a brillare e ancora per tanto tempo è certamente Annalisa, cantante tra le più famose nel nostro Paese.

‘Nali’, suo nomignolo nonchè titolo del primo album della cantautrice, sul web è una vera e propria regina. Sui social, infatti, è tra i personaggi più amati, seguiti e chiacchierati: e conta addirittura oltre 1,9 milioni di seguaci su Instagram. Annalisa, all’anagrafe Annalisa Scarrone, è nata a Carcare, in provincia di Savona, il 5 agosto 1985. Ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi’, talent show che ciclicamente va in onda anno dopo anno su Canale 5.

La cantante partecipò nel lontano 2010, ricevendo critiche più che positive durante il suo percorso che la portò addirittura a piazzarsi seconda dietro a Sergio Sylvestre. Fuori da ‘Amici’ Annalisa ha registrato un’enorme crescita che l’ha consacrata come una delle cantanti più amate e di maggior successo in Italia. Sui social, come anticipato, è assai seguita ed i fan non la lasciano praticamente mai da sola. Annalisa ha vinto oltre 13 dischi di Platino, d’oro, un ‘Wind Music Awards’ e un ‘MTV Music Awards’.

Il suo tour nazionale, partito con il ‘Tezenis Summer Festival‘, sta andando avanti, tra sold out ed un successo clamoroso. La tappa più attesa è certamente quella del prossimo 4 novembre quando la cantautrice volerà a Milano per la data del ‘Forum di Assago’.

Annalisa è scottante: i fan a bocca aperta

Tra i suoi successi più importanti negli ultimi anni vi sono certamente ‘Bellissima’ e ‘Mon Amour’, divenuto disco di Platino. Il suo ultimo pezzo, ‘Disco Paradise’, è stato scritto e interpretato insieme a J-Ax e Fedez e sta riscuotendo un discreto successo. Recentemente si è esibita nel concerto gratuito al ‘Duomo’ di Milano – organizzato da Fedez – ‘LoveMi’.

Lo scorso 29 giugno Annalisa si è sposata con Francesco Muglia, manager di Padova, in un matrimonio segretissimo che è venuto a galla solo qualche ora dopo. E la bellissima interprete di ‘Mon Amour’ ha voluto pubblicare una foto da urlo per ringraziare la vicinanza dei fan. Un lungo pensiero sull’amore, in didascalia, seguito da uno scatto davvero incandescente della bella Annalisa.

L’ex allieva di ‘Amici’ si è mostrata con uno stretto e cortissimo vestito di raso bianco, a tratti trasparente, che ha messo in luce le sue curve esplosive. Le lunghe gambe di ‘Nali’ sono un vero spettacolo: ed i suoi milioni di followers non possono fare altro che rimanere estasiati e ringraziare per tanta bellezza ‘offerta’.