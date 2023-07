Giorgia Rossi, via il bikini: conto alla rovescia per il calendario

Estate tra vacanze, relax ma anche lavoro per la splendida Giorgia Rossi. La giornalista di DAZN si prepara al grande evento di luglio.

Sono diverse le cosiddette telegiornaliste del mondo dello sport e del calcio italiano. Donne dotate di assoluta esperienza e professionalità nella conduzione di programmi o notiziari legati al pallone, ma che dalla loro parte vantano anche una bellezza inaudita e mozzafiato.

Se Diletta Leotta è considerata un po’ la numero uno di questo ambiente, la più amata e cliccata dagli italiani, in forte ascesa c’è però anche la collega Giorgia Rossi, giornalista che condivide con la Leotta il palcoscenico di DAZN. La conduttrice romana è infatti un’altra bellissima del piccolo schermo, ormai molto celebre ai telespettatori italiani.

La biondissima e bravissima Giorgia si è fatta conoscere inizialmente in alcune trasmissione tematiche in quel di Roma, per poi fare esperienza nelle redazioni di Sky, Rai Sport e infine Sport Mediaset, dove è passata anche alla conduzione unica di diverse trasmissioni. Ma dal 2021 è stata ingaggiata da DAZN, diventando una delle donne di punta dell’emittente che trasmette in esclusiva tutte le partite di Serie A.

Giorgia Rossi pazzesca in vacanza, ma è già tempo di tornare al lavoro

In queste settimane, con il campionato fermo e nessuna gara delle Nazionali, Giorgia Rossi si può definire in ferie. Vacanze meritate per la giornalista classe ’87, che ad inizio mese ha anche festeggiato il proprio compleanno.

La splendida conduttrice nei giorni scorsi ha pubblicato alcune stories sul suo profilo Instagram, durante momenti davvero invidiabili di relax in barca. La Rossi è apparsa in bikini, senza nascondere dunque il suo fisico a dir poco perfetto e spettacolare. Non a caso la donna, seguita da ben 503 mila follower, spesso pubblica immagini o video dei suoi allenamenti in palestra.

Vacanze però quasi finite, perché a breve sarà tempo di…calendario! No, purtroppo non si tratta degli scatti hot e bollenti che andavano di moda fino a qualche anno fa, in cui posavano modelle o personaggi celebri in tutta la loro grazia. Bensì parliamo del calendario di Serie A 2023-2024.

Infatti Giorgia Rossi sarà la presentatrice dell’evento in diretta televisiva su DAZN riguardo ai sorteggi che comporranno le 38 giornate del campionato italiano. Tale presentazione andrà in onda mercoledì 5 luglio alle ore 12 e verrà trasmesso proprio dall’emittente streaming, con la Rossi come padrona di casa in tutta la sua eleganza e professionalità.