Pazza idea Juve: lo riportano a Torino

La Juventus a caccia di rinforzi potrebbe pensare a una vecchia conoscenza per andare a sistemare la rosa di Max Allegri.

Il calciomercato estivo ha sostanzialmente alzato il sipario. Via dunque alle danze, con le squadre europee che già si stanno muovendo da qualche giorno per portare a termine le prime operazioni. L’obiettivo sulla carta è sempre lo stesso, ovvero regalare all’allenatore di turno la rosa più pronta possibile già per il ritiro estivo.

Ecco perchè è meglio avere le idee chiare fin da subito, anche se non è un obbligo visto che lo stop alle trattative arriverà solo il primo settembre. Tra le squadre più attive sul calciomercato c’è la Juventus, che ha salutato più di qualche elemento tra giocatori lasciati andare a parametro zero e prestiti non confermati. C’è però anche una mancata qualificazione alla prossima Champions League a pesare nell’economia della Vecchia Signora.

L’assenza degli introiti della competizione europea per eccellenza, oltre a possibili problemi extracampo con la potenziale multa UEFA a pendere tipo spada di Damocle, fa sì che la Juventus debba fare delle scelte. Una potrebbe essere quella di cedere uno dei propri big per fare cassa. Con quei soldi poi si andrebbe a ultimare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Romero il nome per la difesa della Juventus

In questo momento i due elementi che sembrano avere più appeal sono due, ovvero Vlahovic, ma soprattutto Bremer. Il difensore brasiliano è arrivato per ben 41 milioni più 8 di bonus. Una cifra molto importante, ma i centrali sono merce rara e quindi un anno con la maglia della Vecchia Signora ha reso solo più appetibile un pezzo che già ai tempi del Torino era pregiato.

Un’offerta faraonica quindi potrebbe convincere la Juventus a cedere quello che in teoria dovrebbe essere il nuovo leader della retroguardia. Tra Arabia Saudita e Premier League, di club con il potenziale economico per fare la proposta giusta ed assicurarsi il classe 1997 ce ne sono diversi. Bonucci inoltre avrà un anno in più visto che la carta d’identità parla chiaro.

Sia quindi per sostituire Bremer che per poter fare una buona difesa a tre, la Juventus sta così tenendo d’occhio il mercato difensori. Il nome nuovo è quello di Cristian Romero del Tottenham. Più che nuovo però bisogna parlare di vecchia conoscenza. Pur senza giocare un minuto, l’argentino infatti è stato di proprietà dei bianconeri dal 2019 al 2021, giocando in prestito al Genoa e all’Atalanta.

Proprio la Dea lo ha venduto per ben 50 milioni nell’estate 2022 al Tottenham. La squadra inglese però con l’addio di Antonio Conte è pronta a fare diversi cambiamenti e Romero potrebbe finire sul mercato.

La Juventus quindi pensa proprio a lui come possibile tassello per la difesa, con l’addio di Bremer o, se dovessero presentarsi condizioni economiche particolarmente favorevoli, anche per regalare ad Allegri un rinforzo di tutto rispetto per l’assalto ai primi quattro posti.