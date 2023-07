Milan, ennesima beffa sul mercato: va in Premier League

Il Milan ha appena visto uno dei suoi vecchi pallini di mercato trasferirsi al Liverpool per una cifra davvero impressionante.

Grandi manovre in questi giorni in casa Milan. La squadra allenata da Stefano Pioli sarà sicuramente una delle più attive durante la sessione estiva di calciomercato, visti i diversi reparti in cui il tecnico ha chiesto rinforzi e investimenti.

Nelle scorse ore il Milan ha rimpolpato il centrocampo chiudendo per l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea, per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Inoltre sta lavorando per altri rinforzi in mediana: sul taccuino degli uomini-mercato vi sono i nomi dello statunitense Musah, dell’olandese Reijnders e del giapponese Kamada.

Sfumato definitivamente un vecchio pallino del Milan. Un centrocampista offensivo che qualche stagione fa era stato seguito e cercato per settimane dall’ormai ex direttore tecnico Paolo Maldini. Un talento assoluto che sarebbe stato perfetto per gli schemi di Pioli, ma che da qualche ora è divenuto protagonista di uno dei trasferimenti più costosi di inizio estate.

Niente Milan, Szboszlai va al Liverpool per una cifra ‘monstre’

Protagonista di questa costosa operazione è stato l’ungherese Dominik Szoboszlai, centrocampista o all’occorrenza trequartista del Lipsia. I tifosi del Milan lo ricorderanno molto bene, visto che nell’estate 2020 è stato considerato per settimane l’obiettivo numero uno per la squadra di Pioli.

Il Liverpool però ha sbaragliato la concorrenza internazionale. La squadra di Jurgen Klopp si è assicurata il cartellino di Szoboszlai per la bellezza di 70 milioni di euro. Vale a dire il versamento dell’intera clausola rescissoria presente sul contratto del calciatore classe 2000. Un investimento elevatissimo per un talento vero e proprio.

Klopp ha bisogno di qualche rinforzo a centrocampo, dopo le partenze sicure di tre svincolati di lusso come Keita, Milner e Oxlade-Chamberlain. In realtà il Liverpool si è già assicurato il campione del mondo argentino Alexis Mac Allister dal Brighton, ma per completare il reparto ha deciso di spendere una cifra elevata per Szoboszlai.

Qualche anno fa si parlò seriamente di Szoboszlai al Milan anche seguendo le voci di un possibile innesto nel club di Ralf Rangnick, allenatore e manager tedesco che ha scoperto del talento ungherese. Ma come detto non se ne fece nulla, per le altissime richieste del Salisburgo e l’inserimento del Lipsia (altro club della famiglia Red Bull) che lasciò il Milan di stucco. Ora lo sbarco in Premier League a coronare una crescita esaltante per il 23enne di Székesfehérvár.