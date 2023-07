Sessanta milioni e assalto alla Roma: la Juve cambia rotta

La Juventus cambia rotta sul mercato: c’è un nuovo obiettivo da acquistare, è assalto alla Roma

Il bilancio in sofferenza ed i mancati introiti derivanti dalla Champions League impongono un cambiamento di rotta alla Juventus in vista della prossima stagione. Le spese folli, ormai, sono bandite anche in bianconero e la parole sostenibilità è al momento quella più quotata alla Continassa.

Anche per questa nuova visione si è deciso di puntare tutto su Giuntoli, il ds capace di vincere uno scudetto a Napoli con il bilancio in regola. Merce rara nel calcio moderno che i bianconeri hanno deciso di non lasciarsi scappare per dare il via alla rifondazione, possibilmente vincente.

E così, la nuova politica della Juve è “nessuno incedibile”. Alla giusta cifra possono andare via davvero tutti, compreso i top player della squadra, che al momento sono identificati in Federico Chiesa e Dusan Vlahovic in attacco. Si tratta, peraltro, dei calciatori con più appeal internazionale sul mercato, i più cercati dai top club in grado di spendere le cifre richieste dalla società.

In casa Juve, però, c’è un altro calciatore monitorato con attenzione ed apprezzato molto dai top club del Vecchio Continente. Si tratta di Gleison Bremer, centrale arrivato un anno fa dal Torino e diventato uno dei migliori in una stagione da dimenticare per i colori bianconeri.

Juve, mirino in casa Roma: pronta l’offerta per un gioiello di Mou

Alfiere della difesa a tre varata da Allegri – e prim’ancora, di quella a quattro – Bremer di base dovrebbe essere confermatissimo; anzi, Max lo vuole al centro della sua retroguardia, con l’evergreen Danilo al suo fianco a formare una coppia tutta verdeoro da cui ripartire anche nella prossima stagione. Per una mega offerta può partire (si parla di 60 milioni) e la Juve ha già individuato un possibile sostituto.

Si tratta di Roger Ibanez, abituato a giocare in una difesa a tre utilizzata da Mourinho fin dal suo arrivo a Trigoria. La Roma non chiuderebbe le porte di fronte ad una proposta ma al momento ci sarebbe distanza tra le parti; i giallorossi, infatti, valutano il brasiliano tra i 30 ed i 35 milioni di euro, mentre la Juve si spingerebbe fino ai 25 inclusi i bonus.

La Juve deve prima fare cassa con Bremer e poi potrebbe provare un assalto al centrale giallorosso. Il brasiliano porterebbe alla Juve una mega plusvalenza e per questo motivo la Juve sonda il mercato. La cessione di Bremer garantirebbe anche una mega plusvalenza alla Juve che solo un anno fa l’ha prelevato dai cugini granata per 41 milioni più 9 di bonus, per un totale di 50.