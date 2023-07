E’ ancora una delle donne più popolari del mondo dello spettacolo, Anna Falchi. E il successo che ottiene sulle piattaforme social lo conferma

Una popolarità che non tramonta, come del resto la sua strepitosa bellezza. Lei è Anna Falchi, una carriera segnata da molteplici esperienze professionali e tutte svolte con lo stesso monumentale impegno. Il suo punto di partenza è stato il concorso di Miss Italia a cui ha partecipato come concorrente che non ancora maggiorenne.

Da quel momento il suo è stato un percorso graduale ma inarrestabile grazie al quale la splendida showgirl italo-finlandese si è ritagliata un ruolo da protagonista sia come conduttrice tv che come attrice. Anna Falchi ha attraversato quasi trent’anni di cinema e televisione e la sua popolarità non conosce flessioni di sorta.

Anzi, con il passare delle stagioni la bellissima Anna ha visto crescere l’affetto del pubblico nei suoi confronti, anche alla luce della dimensione più familiare dei programmi da lei condotti e presentati in questi ultimi anni. Il ritratto della ‘femme fatale‘, della bionda sexy che in qualche circostanza ha fatto anche discutere è andata definitivamente in soffitta.

Anna Falchi in bikini fa girare la testa a tutti: lo scatto è da infarto

Così come è svanita la presenza fissa di Anna Falchi sulle prime pagine e le copertine dei rotocalchi di cronaca rosa e delle riviste di gossip. Le ormai celebri storie d’amore con personaggi come Max Biaggi e Matteo Ricucci appartengono al passato: nel frattempo Anna è diventata madre di una bambina con cui condivide tutti i momenti di relax che riesce a ritagliarsi.

Come in questi giorni che la bella conduttrice sta dedicando al riposo e al meritato relax. La Falchi ha approfittato dell’inizio dell’estate per prendere la prima tintarella della stagione. La meta prescelta non è il mare, bensì un luogo suggestivo e affascinante come il lago di Garda.

Uno degli scatti postati sul suo profilo Instagram certifica la bellezza ancora intatta della Falchi che a cinquant’anni sfoggia può permettersi di prendere il sole in due pezzi e fare sfoggio di un fisico a dir poco spettacolare. Le gambe ancora lunghe e affusolate, il ventre piatto e un decolleté tonico e prosperoso. E gli oltre cinquecentomila followers che la seguono quasi tutti i giorni inondano la sua bacheca di commenti entusiastici e di lodi sperticate.