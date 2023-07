Wanda Nara ha esagerato: il vestito è trasgressivo

La showgirl argentina scatena i suoi fan con una foto nella quale è più sexy che mai: ecco lo scatto rovente

Ha ormai da tempo conquistato proprio tutti ed il mondo dello spettacolo, in risposta, le ha aperto porte che per molti personaggi rimangono spesso e volentieri chiuse. Wanda Nara non vuole proprio fermarsi.

Il suo è uno tra i profili più cliccati e ricercati nel mondo del web. In particolar modo su Instagram dove conta una fan base davvero solida, con oltre 16 milioni di followers in questo momento. Wanda Nara è nata a Buenos Aires, in Argentina, il 9 dicembre del 1986. È apparsa alle cronache, divenendo famosa, per il suo primo matrimonio con l’ex punta di Barcellona, Catania e Milan Maxi Lopez.

Attualmente la 36enne è sposata con Mauro Icardi, centravanti ed ex capitano dell’Inter con cui il rapporto continua a vivere alti e bassi. Solo un anno fa la modella e conduttrice argentina ha scoperto il tradimento del marito con China Suarez, attrice sudamericana. I due, adesso, stanno provando a ricucire uno strappo che li ha condotto ad un passo dal divorzio. La bellezza e la sensualità di Wanda sono sotto gli occhi di tutti ed il suo enorme successo in Italia è avvenuto soprattutto in tv.

È stata opinionista al ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini, oltre a ‘Tiki-Taka’, nota trasmissione sportiva portata al successo dal giornalista Pierluigi Pardo. Anche in Sud America però, Wanda Nara ha spopolato conquistando milioni di fan. Ha condotto brillantemente Masterchef Argentina, con grande simpatia e la consueta dose di bellezza che ha portato la Nara sul gradino più alto del gradimento.

Wanda da urlo: la tuta è aderentissima

Sui social impazza il nome di Wanda Nara che, ancora una volta, ha deliziato i suoi tanti ammiratori con una foto davvero da applausi. “So cosa sono e cosa sarò“, scrive la moglie di Icardi. Ma ciò che colpisce è il suo look davvero sexy.

Una tutina leopardata aderentissima, con scarpe col tacco in coordinato, in una posa davvero troppo sensuale seduta su un tavolo adornato di fiori. Wanda posa la sua mano, abbracciata da un guanto di pelle nera, vicino alle labbra: l’effetto sui social è stato praticamente immediato.

La showgirl argentina ha quindi lasciato letteralmente a bocca aperta i suoi milioni di ammiratori, sempre più ammaliate dalle curve esplosive ed incontenibili che la Nara quasi tutti i giorni ‘offre’ con istantanee assolutamente uniche nel panorama social.