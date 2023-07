Messi, tutti vogliono le sue scarpe: bastano mille euro, ma c’è un problema

Messi, fan impazziti: tutti vogliono le sue scarpe, tuttavia, qualcosa complica la realizzazione del sogno dei supporter

Lionel Messi non è solo un calciatore, ma una superstar. L’argentino lancia una nuova moda e tutti impazziscono. I fan sognano di avere le stesse scarpe della Pulce, tuttavia, qualcosa complica l’acquisto.

Con la vittoria del Mondiale Lionel Messi ha ribadito la sua supremazia conquistando l’ultimo trofeo che mancava nella sua bacheca. Conclusa la stagione con il PSG, la Pulce ha deciso di intraprendere una nuova avventura tornando nel Nuovo Continente. Tuttavia, non un ritorno alle origini, l’attaccante non continuerà ad incantare i tifosi nel suo paese natale.

Metterà infatti il suo talento a disposizione del coach dell’Inter Miami Gerardo Martino. Sfumata, dunque, la possibilità di assistere nuovamente al duello tra Messi e Cristiano Ronaldo. I due hanno preso strade diverse che non sembrano destinate ad incrociarsi, probabilmente fino alla fine della propria carriera.

Messi, i tifosi della Pulce alla caccia delle scarpe del loro idolo

Lionel Messi è considerato da alcuni il GOAT del calcio, ossia il miglior giocatore di tutti i tempi. Sebbene non tutti siano d’accordo con questa visione, il suo estro è innegabile. Ed è proprio il suo talento gli ha permesso di conquistare la notorietà. Difatti, in giro per il mondo diversi sognano di imitare anche in minima parte il giocatore. Per “colpa” di una foto, in cui posa con la sua bellissima moglie Antonella Roccuzzo, condivisa sui social dalla Pulce è partita la caccia a un pezzo dell’abbigliamento dall’attaccante dell’Albiceleste.

Il giocatore sfoggia un look casual: una maglietta nera, un pantaloncino bianco e delle scarpe sportive. Tuttavia, è stato proprio quest’ultimo indumento ad attirare l’attenzione dei suoi seguaci. Le sneakers sono delle Louis Vuitton, modello 1ABD3G. Il prezzo di listino è di “solo” 1100 euro. Tuttavia, qualcosa complica l’acquisto anche per coloro che potrebbero permettersi una cifra del genere. Difatti, l’articolo non è disponibile, come riporta il sito ufficiale, né online né nei negozi fisici.

L’unico modo possibile, dunque, per aggiudicarsi le scarpe indossate dal giocatore è di rivolgersi a terzi. Ciononostante, l’accesso al loro acquisto non è semplice: l’articolo è venduto o costi esorbitanti da rivenditori oppure messo all’asta, con variazioni di cifre.

Dunque, per pochi sarà possibile realizzare il proprio sogno di possedere un oggetto uguale a quello del loro idolo. Costo, invece, chiaramente sostenibile dal giocatore, che nel frattempo continua a godersi le vacanze alle Bahamas in attesa dell’inizio della sua prossima avventura.