Napoli preoccupato: domino attaccanti che coinvolge Osimhen

Cresce la preoccupazione del Napoli e dei suoi tifosi: il valzer degli attaccanti coinvolge anche Victor Osimhen

L’euforia dei tifosi del Napoli per il terzo scudetto ha lasciato posto alla preoccupazione per il futuro in azzurro del bomber Victor Osimhen. Sebbene il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, abbia finora respinto gli assalti delle big d’Europa per il nigeriano, i tifosi del Napoli non dormono sonni tranquilli.

Non solo perché le pretendenti al capocannoniere dell’ultima stagione di Serie A hanno le disponibilità per corrispondere al Presidente dei campioni d’Italia la cifra monstre che chiede (150/180 milioni di euro) per lasciar partire il bomber nigeriano. Infatti, Victor Osimhen potrebbe essere coinvolto nel valzer degli attaccanti vede protagonisti le stelle di prima grandezza dei top club europei.

Ad aprire le danze sarà con molta probabilità il Bayern Monaco. I bavaresi, alla disperata ricerca di un attaccante in grado di non far rimpiangere Robert Lewandowski, trasferitosi la scorsa estate al Barcellona, puntano tutto su Harry Kane, bomber del Tottenham e della Nazionale dei Tre Leoni.

Napoli preoccupato per l’effetto domino: Osimhen al posto di Mbappè al Paris Saint-Germain?

La prima offerta dei campioni di Germania, 70 milioni di euro più bonus, per il capitano degli Spurs, il cui contratto è in scadenza l’anno prossimo, è stata rispedita al mittente. Tuttavia, è pronto il rilancio anche perché, secondo i media britannici, il Bayern avrebbe già l’accordo con Harry Kane.

Ma ad agitare ulteriormente le acque del calciomercato potrebbe essere il Paris Saint-Germain qualora decidesse di cedere Kylian Mbappé al Real Madrid. Il fuoriclasse francese pochi giorni fa ha ufficializzato la propria intenzione di non prorogare di un anno, quindi fino al 2025, il contratto in essere.

Una mossa che potrebbe indurre il club transalpino a cederlo durante l’imminente sessione estiva del calciomercato (taglio del nastro il prossimo 1°luglio) per non perderlo a parametro zero il prossimo anno. Ed ecco che a questo punto si potrebbe concretizzare il peggiore incubo dei tifosi del Napoli. In caso di partenza di Mbappé il club del Presidente Nasser Al Khelaifi punterebbe proprio su Victor Osimhen per sostituire il fuoriclasse dei bleus.

Occhio, però, anche a un’altra big, il Liverpool. I Reds dopo una stagione fallimentare (fuori dalla prossima edizione della Champions League) sono alla ricerca del grande nome in grado di infiammare ‘Anfield Road’ e di rilanciarne le ambizioni. Ebbene, i Reds hanno le risorse per scippare l’attaccante mascherato ai parigini prima che quest’ultimi cedano ai Blancos il loro fuoriclasse Mbappé. Insomma, si prospetta un’estate tutt’altro che rilassante per i tifosi del Napoli.