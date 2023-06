Ultim’ora, Vlahovic lascia la Juve: il sostituto fa sognare i tifosi

Si avvicina sempre di più la notizia che ogni tifoso juventino preferirebbe non leggere: Dusan Vlahovic potrebbe presto lasciare la Juventus.

In caso di cessione del serbo ex Fiorentina, però, la Vecchia Signora ha già individuato il sostituto ideale per l’attacco di Massimiliano Allegri: il nome fa letteralmente sognare i tifosi bianconeri.

La Juventus è ancora in attesa di conoscere quale sarà il proprio destino. Dopo la penalizzazione di dieci punti che ha estromesso i bianconeri dalla prossima Champions League, adesso, è a rischio anche la partecipazione alla Conference League. La UEFA, infatti, vuole scavare a fondo sulla vicenda legata alla Juve e a metà luglio si pronuncerà per le eventuali sanzioni.

Potrebbe essere uno dei grandi tormentoni dell’estate ma sicuramente non l’unico. Dopo la difficile stagione vissuta sia dalla Juventus che dal suo bomber, Dusan Vlahovic, le incognite sul futuro del serbo sono sempre più numerose. Sono diversi, infatti, i giocatori che potrebbero salutare la Vecchia Signora, e tra quelli che la tifoseria potrebbe rimpiangere ci sono i due ex viola Chiesa e Vlahovic.

La Juventus si prepara a cambiare bomber: la cessione di Vlahovic diventa concreta

L’attaccante scuola Partizan Belgrado è stato sondato da diversi top club e, con il passare del tempo, le possibilità di un suo addio aumentano sempre di più. Dopo la seconda annata consecutiva senza trofei la Juventus vorrebbe ritornare ai vertici del campionato ma per farlo potrebbe rinunciare al proprio centravanti per reinvestire gli introiti sul mercato. In caso di addio dell’ex gigliato, però, la dirigenza ha già in mente il possibile erede.

Si tratta di Rasmus Hojlund, attaccante danese messosi in mostra con la maglia dell’Atalanta. Alla sua prima stagione in Serie A l’ex Sturm Graz si è ben disimpegnato, scalando le gerarchie di Gasperini e mettendo a referto 10 reti tra Serie A e Coppa Italia. Fino a qualche mese fa l’attaccante orobico era monitorato da colossi come Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United. A lui aveva pensato anche il Napoli in caso di partenza di Osimhen, ma al momento tutte queste pretendenti sembrano essersi defilate.

In questo scenario potrebbe inserirsi con successo la Juventus che, con gli eventuali introiti della cessione di Vlahovic, potrebbe gettarsi a capofitto sul danese con l’intenzione di strappare un accordo con pagamento rateizzato all’Atalanta. Il mercato è appena entrato nel vivo, dopo solo un anno e mezzo i tifosi bianconeri potrebbero avere un nuovo numero 9.