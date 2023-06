Calciomercato Inter, addio Onana: il sostituto a sorpresa

L’Inter non intende farsi trovare impreparata dopo l’addio di Andrè Onana: il sostituto arriva dalla Premier League

Il calciomercato nerazzurro inizia ad infiammarsi con numerose trattative intavolate nelle ultime ore. Un modo per anticipare la folta concorrenza in giro per l’Europa che potrebbe soffiare anche gli obiettivi dell’Inter.

Soluzioni importanti tra i pali per la dirigenza milanese che è sempre molto attiva per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi. Una scelta da centellinare per conoscere ogni singolo aspetto decisivo. Andrè Onana è proiettato a salutare tutti dopo una cavalcata entusiasmante arrivando fino alla finale di Champions League. Saranno giorni frenetici con numerose trattative di calciomercato con la volontà di consegnare in tempi brevi buona parte della rosa a Simone Inzaghi.

Novità importanti in casa nerazzurra per arrivare a puntellare la formazione già fortemente competitiva dell’allenatore piacentino. Un motivo in più per provare ad arrivare fino in fondo monitorando attentamente numerosi profili suggestivi, spesso anche a sorpresa.

Calciomercato Inter, spunta il sostituto di Onana: arriva dalla Premier League

La società nerazzurra vorrebbe regalare subito un colpo tra i pali in caso di addio di Andrè Onana, sempre più vicino alla cessione. Il sacrificato numero uno potrebbe essere proprio lui per andare a puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Un motivo in più per sperare di arrivare fino in fondo ancora una volta in ogni competizione.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il Manchester United sarebbe orientato a sborsare i 50 milioni più bonus richiesti dall’Inter per Onana. Per l’erede è sbucato fuori a sorpresa anche il nome di David Raya, estremo difensore del Brentford e della Nazionale spagnola. Classe 1995, negli ultimi anni ha vissuto tante stagioni in Premier League rifiutando però il rinnovo contrattuale con il suo club.

Già nelle scorse settimane diverse squadre della Liga spagnola si sono mosse per capire la possibilità di acquisto. Ora il suo profilo è stato accostato all’Inter, alla ricerca di un portiere di valore per sostituire Andrè Onana. Un’idea entusiasmante per continuare ad essere protagonisti sul fronte calciomercato andando a soffiare colpi da urlo alle altre big d’Europa. L’Inter vuole continuare a fare la voce grossa in campo internazionale dopo aver centrato la finale di Champions League. Il sostituto di Onana è già stato individuato, ora si aspetta la chiusura definitiva.