Gianluca Vialli, confessione strappalacrime davanti a tutti: brividi nel calcio

Passano i mesi ma nessuno dimentica Gianluca Vialli: la confessione di un amico commuove il mondo del calcio.

Sono passati già quasi sei mesi dall’Epifania del 2023. Una giornata drammatica per il calcio italiano. In ‘dono’ abbiamo avuto infatti la scomparsa di Gianluca Vialli, uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, sicuramente uno dei più amati, e in maniera trasversale.

Il tempo scorre, ma nessuno può dimenticarlo, soprattutto chi con lui ha vissuto pagine importanti della propria vita. Non sorprende quindi che arrivi proprio in questo momento una confessione commovente, con parole che hanno regalato brividi a tutti gli appassionati di calcio italiani.

Vialli è morto, ma non è mai andato via davvero. Continua a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto, dalla famiglia, che lo ha potuto conoscere fino in fondo, ai tanti tifosi che non perdevano occasione per dimostrargli un amore senza limiti. E non solo i tifosi della Sampdoria, che gli dovevano uno scudetto, o quelli della Juventus, che con lui avevano esultato per una Champions, ma anche i tanti tifosi delle squadre rivali, Milan, Inter, Roma, Napoli.

Confessione incredibile su Gianluca Vialli: tifosi in lacrime

Il dolore per la scomparsa di Vialli è stato trasversale, nazionale in tutti i sensi. Per questo motivo non può sorprendere che ancora oggi, a sei mesi dalla sua morte, in molti continuino a ricordarlo con passione, dando testimonianza di quanto sia stato speciale come uomo, ancor più che come calciatore.

Sembra ieri che il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, abbracciava al centro del campo di Wembley il suo amico di sempre, Gianluca Vialli, dopo la straordinaria impresa della vittoria a Euro 2020. Pensare che tra meno di un anno ci sarà un’altra edizione degli Europei, e che l’Italia dovrà fare a meno della sua presenza, fa stringere il cuore.

Ma a questo Mancini per ora non vuole pensare. Perché per lui, come per tutti coloro che hanno potuto conoscerlo da vicino, Gianluca non se n’è mai andato. Lo ha confessato lo stesso ct ai microfoni del Tg Uno Mattina Estate: “Sembra ancora con noi, sempre, e rivederlo è emozionante“.

L’allenatore ha quindi aggiunto che sente che conoscere Vialli è stata una fortuna, poterlo vivere, poter condividere con lui determinate emozioni ed esperienze, è stato un privilegio. Perché l’ex Chelsea è stato prima che un grande campione, una persona straordinaria. E per lui anche qualcosa di più: “Per me Luca è stato un dono“.

Parole commosse da parte di un uomo che con la morte di Vialli non ha perso solo un collega e un grande amico, ma una parte di se stesso. E doverlo accettare, per quanto necessario, sarà sempre difficile, ingiusto, per certi versi impossibile.