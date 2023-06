Il Milan non si ferma più: cinque colpi in poche ore

Dopo aver ceduto, ora è tempo degli acquisti: il Milan sta per chiudere diversi colpi in entrata da regalare ai tifosi

Nelle ultime ore di mercato, il Milan sta cercando di chiudere vari colpi in entrata dopo gli addii di Brahim Diaz, Tonali e dopo il mancato arrivo di Marcus Thuram che ha preferito l’Inter ai rossoneri.

La dirigenza, dopo l’addio doloroso ma allo stesso tempo remunerativo di Tonali, vuole regalare ai tifosi del Milan alcuni colpi che possono far tornare a sognare in grande il popolo rossonero. Tra i nomi più caldi troviamo quello di Ruben Loftus-Cheek. La chiusura per il calciatore del Chelsea potrebbe arrivare già nel fine settimana.

Alla compagine di Londra andranno circa 17,5 milioni di euro (15 milioni di Sterlina Britannica). Il calciatore inglese classe 1996, dopo aver passato un’intera vita al Chelsea, è ad un passo dal vestire la maglia del Milan. In questa stagione, Loftus-Cheek non ha trovato tantissimo spazio con i blues: per lui 25 presenze in Premier League, zero gol ed un assist.

Milan: dopo Loftus-Cheek, in chiusura altri colpi in ogni reparto

Anche Marco Sportiello, ormai ex portiere dell’Atalanta, è un nuovo giocatore del Milan dopo aver terminato le visite mediche ed aver firmato il contratto qualche ora fa. Sportiello ricoprirà il ruolo di vice-Maignan ed arriverà al Milan a parametro zero. In stagione, il portiere classe 1992 ha totalizzato 15 presenze in Serie A, subendo 21 gol complessivi.

Nelle prossime ore, i dirigenti rossoneri incontreranno gli agenti di Luka Romero, attaccante della Lazio e della nazionale argentina U20, per cercare di chiudere l’affare. Romero ha il contratto in scadenza fissato al prossimo 30 giugno e dopo l’avventura nella capitale è pronto a cambiare aria. L’argentino, quest’anno, ha trovato poco spazio con Sarri: soltanto sei presenze in campionato ma con un gol segnato. Il classe 2004, dovrebbe approdare in rossonero a parametro zero.

Un altro giocatore che piace molto a Stefano Pioli è l’attaccante del West Ham, Gianluca Scamacca. Il club inglese, soltanto dodici mesi fa l’ha pagato circa 38 milioni di euro più bonus e non vorrebbe, almeno per ora, cederlo in prestito se non con obbligo di riscatto. I contatti tra l’entourage di Scamacca e Moncada stanno procedendo bene nelle ultime ore ma sull’attaccante classe 1999 c’è anche la Roma che gli garantirebbe subito una maglia da titolare.

Dal Chelsea, il Milan vorrebbe prelevare anche Christian Pulisic, ala ventiquattrenne statunitense. Pulisic non rappresenterebbe un problema per gli slot extra-comunitari poiché possiede anche il passaporto croato. Nell’ultimo anno ha giocato poco e segnato soltanto un gol.

Il Milan è, al momento, la squadra più interessata al giocatore del Chelsea ma le richieste del club londinese sono di circa 20-25 milioni di euro, cifra ad oggi considerata alta dalla dirigenza rossonera.

Sullo sfondo restano Samuel Chukwueze, attaccante del Villareal che però costa circa 30 milioni di euro e Daichi Kamada che sembrava ad un passo dal Milan, ma nelle ultime ore la pista ha subito una frenata a causa degli slot-extracomunitari.