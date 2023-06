Elodie sul palco in intimo: l’ha fatto davvero

Elodie è salita sul palco con un outfit che ha lasciato il segno: in tantissimi hanno elogiato la cantante romana.

Qualche giorno fa è arrivata la notizia che Pazza Musica, il brano cantato da Marco Mengoni in coppia con Elodie, è balzato in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate in radio. Un vero e proprio successo per i due artisti, protagonisti anche dell’ultimo Festival di Sanremo con i loro brani Due vite (con cui il cantante di Ronciglione ha vinto l’edizione 2023) e Due, che ha ottenuto un grosso riscontro su tutte le piattaforme.

Elodie sta vivendo un momento davvero molto soddisfacente dal punto di vista professionale e anche sul piano sentimentale le cose sembrano andare a gonfie vele con Andrea Iannone, tanto da decidere di trasferirsi a Lugano nella villa del pilota di Vasto. L’affetto dei fan per Elodie è sempre costante e lo si è visto anche nel corso della sua esibizione a Italia Loves Romagna, l’evento organizzato per raccogliere fondi e sostenere le popolazioni colpite dall’alluvione. Sono accorsi in 40.000 a Campovolo per assistere dal vivo alle performances dei vari artisti.

Tra questi c’era appunto Elodie, che ha proposto al pubblico due suoi brani di grande successo. L’artista romana ha cantato Vertigine, uno dei suoi ultimi singoli, contenuto nell’album ‘Ok. Respira’ (il quarto disco di Elodie, ndr) uscito lo scorso febbraio. Subito dopo Elodie ha fatto impazzire i 40.000 di Campovolo con Due, il pezzo giunto al nono posto a Sanremo 2023.

Elodie, l’outfit è da urlo: l’intimo entusiasma i fan

Ma oltre all’esibizione canora, apprezzatissima dai seguaci dell’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi, in tantissimi sono rimasti colpiti anche dall’outfit di Elodie, che è salita sul palco con un abito mozzafiato che ha messo ulteriormente in risalto la sua bellezza. Come si può vedere anche nello scatto pubblicato su Instagram dalla stessa cantante, Elodie ha indossato una giacca nera con un’apertura al centro che lasciava intravedere le sue splendide curve.

Sotto la giacca Elodie ha scelto di sfoggiare un intimo davvero bollente, per la gioia dei suoi tantissimi fan. “Quante emozioni ieri sera, Grazie Italia Loves Romagna. É importante continuare a donare al 45538, è possibile farlo fino al 5 luglio“, ha scritto Elodie nella didascalia.

La foto della cantante romana ha fatto il pieno di like e in tanti hanno voluto farle i complimenti per l’esibizione. “Quanto è bella questa ragazza, non solo bella però, brava e intelligente“, scrive Daniele, mentre Riccardo si sofferma anche sul look scelto da Elodie: “Tantissime emozioni e che outfit, sempre top“.