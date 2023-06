Eleonoire Casalegno piccante in costume: che visione in barca

Elenoire Casalegno non manca mai di stupire, la conduttrice tv è nel pieno della forma e lo dimostra proprio in vacanza.

Mostra un fisico asciutto che fa impazzire i fan, le sue vacanze in barca sono l’occasione giusta per infiammare il pubblico sui social, rimasto sempre fedele nel corso degli anni.

Da anni è sempre protagonista grazie alla sua bellezza e alla sua simpatia e, pur centellinando le sue esperienze televisive, è seguitissima da una buona fetta di pubblico. Elenoire Casalegno colpisce sempre i suoi fan, la sua bellezza rimane intatta nel tempo e sui social continua a fare scintille.

La conduttrice è in vacanza, i primi scampoli di sole estivo sono sfruttati al meglio, dimostrando di essere in piena forma e pronta per affrontare nuove avventure nel mondo dello spettacolo. Nelle ultime ore, il suo scatto è diventato virale, invidiato da buona parte delle sue colleghe: a 46 anni la Casalegno è ancora al top della forma.

Casalegno, foto sexy per i fan

È uno dei personaggi più in vista, da ormai più di vent’anni è al centro dell’attenzione, anche per il gossip. A far parlare sono state le storie d’amore, alcune delle quali fanno discutere ancora oggi. Era stata legata sentimentalmente a dj Ringo, ma anche a Vittorio Sgarbi e di certo è stato – per sua stessa ammissione – un periodo movimentato, il critico d’arte è sempre un personaggio da prendere con le molle. La Casalegno ha una figlia e ha trovato un nuovo compagno, la sua serenità è evidente: la Casalegno in barca è super.

Le foto in costume diventano subito trend topic, i fan sono in visibilio. Non manca nemmeno la sana dose d’ironia per la conduttrice, che evidenzia lo scatto: “Sono stata catturata in posa naturale, naturalissima…”. Il pubblico apprezza decisamente, i fan sono in aumento. Superati gli 800mila followers, si punta con decisione al milione, anche abbinando ben altro tipo di iniziative.

Elenoire Casalegno ha sempre mostrato un lato sociale importante, è stata impegnata in alcune battaglie insieme alle colleghe e spesso è il volto di campagne sociali. Nei giorni scorsi, per altro, hanno fatto decisamente discutere i fan le rivelazioni su un eventuale futuro in politica. L’ex premier Berlusconi aveva proposto la candidatura della conduttrice tra le file di Forza Italia, ma la Casalegno, dopo aver riflettuto a lungo, aveva rifiutato la proposta, mantenendo comunque un ottimo rapporto di stima con il cavaliere di Arcore.