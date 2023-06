Milan: cessione improvvisa, va in un’altra big

Nel Milan le cessioni potrebbero non essere finite qui. Un giocatore è finito nel mirino di una big e presto sono attese novità.

Le entrate in casa Milan sono pronto ad entrare nel vivo, ma le uscite rischiano di non essere terminate. Certezze non ne abbiamo anche se molto probabilmente qualche altra partenza in casa rossonera ci sarà.

E una cessione potrebbe avvenire già nei primi giorni di calciomercato. Alcune big, infatti, hanno messo nel mirino un calciatore del Milan e a questo punto ci attendiamo un’offerta in poco tempo. Poi la palla passerà a Moncada, chiamato a decidere se lasciar partire il giocatore oppure no.

Calciomercato Milan: altra cessione, firma con un’altra big

Il Milan è pronto a muoversi sia in entrata che in uscita. Per il momento si tratta solamente di una voce, ma ben presto potrebbe esserci una partenza eccellente tra i rossoneri. Naturalmente molto dipenderà anche dalla volontà e dalla possibilità di trovare un sostituto visto che, come detto in più di un’occasione, l’addio di Tonali ha lasciato un po’ di malumore tra i tifosi e quindi toccherà stringere un po’ i denti in alcune occasioni e magari rifiutare offerte importanti.

Ma, secondo quanto riferito da footmercato.net, il Milan potrebbe perdere in questo calciomercato anche Kalulu. Il francese è finito nel mirino di tre squadre inglese e vedremo se alla fine soddisferanno o no la richiesta di 30 milioni di euro. I nomi non sono stati fatti, ma non possiamo escludere che sia lo stesso Newcastle o il Chelsea a sondare il terreno per il giovane transalpino.

Ad oggi non c’è nessuna apertura da parte dei rossoneri, ma in caso di una offerta importante tutto può succedere. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e se questa possibilità ci sarà oppure alla fine il Milan riuscirà a resistere a questa proposta e lasciare il calciatore alla corte di Pioli.

