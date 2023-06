Jovana ed il dettaglio rovente: tutti fanno zoom

Ad essere pazzesca come sempre, è lei, la stupenda Jovana Djordjevic: le curve della meravigliosa mora sono tutte in evidenza.

Quattro stagioni alla Lazio e tre al Chievo Verona. Parliamo dell’ex attaccante di calcio, Filip Djordjevic, oggi trentacinquenne. Il calciatore serbo portò in Italia sia 16 gol in 77 presenze con i biancocelesti, che altre 15 reti in 75 presenze con i clivensi, ma soprattutto fece arrivare in Italia la sua splendida moglie: Jovana Djordjevic.

Di bellissime wags ne abbiamo viste molte anche in Italia ed ovviamente non c’è nulla da stupirsi. Fisici atletici e fama, i calciatori sono sempre attratti dalle doti estetiche e non di queste stupende bellezze. Il calciatore, ha deciso di ritirarsi anche nel 2021, forse anche piuttosto presto, ma in tv lei, meravigliosa, è ancora molto in voga. Sembra scontato, vista la sua bellezza incredibile.

Tutti fanno zoom: Jovana, dettaglio rovente

La splendida Jovana è più giovane dell’ex attaccante, essendo nata a Novi Sad, serba anche lei, nel 1991. Come detto, il Paese che ha ospitato per anni suo marito, ora non vuole lasciarsi sfuggire una bellezza simile ed infatti pochi anni fa, la bellissima mora ha partecipato a L’Isola dei Famosi. La donna abbandonò purtroppo troppo presto, costretto a causa di problemi di salute a dire addio. Fortunatamente, poi, è stato tutto risolto.

E lo si vede soprattutto dai suoi social, dove la pazzesca modella serba ha un profilo molto seguito e dove ovviamente, cerca di avere sempre più ammiratori. La donna pubblica delle foto a dir poco piccanti. Con le curve che ha, sicuramente ci si può aspettare solo una cosa e cioè che ogni suo scatto sia un grande successo. I follower su Instagram della splendida modella, al momento sono infatti, 366mila. Ma siamo sicuri sono destinati ancora a crescere.

Un bel numero di seguaci per la meravigliosa wag, che si merita tutto il successo raggiunto. Jovana ha un viso stupendo e delle forme pazzesche che possiamo notare con il suo piacevole fisico. I follower sono a bocca aperta. Jovana intanto, ha da poco condiviso un altro post da mal di testa.

Tutina stretta e curve in vista, lei è pazzesca. Soprattutto però, sono tutti a fare zoom su un dettaglio. Sotto il top a dir poco strettissimo, l’ex ‘naufraga’ non ha infatti il reggiseno, ed è facile restare di stucco. Il suo pazzesco lato A infatti è praticamente tutto in vista, il dettaglio si vede e c’è chi lo ha notato. Che scatto.