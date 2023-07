Il costume non la contiene: Erjona, lato A esplosivo

Erjona Sulejmani sta facendo impazzire i suoi fans su Instagram: le foto in costume che sta pubblicando sono da schianto

Modella albanese classe 1986 ed ex moglie di Blerim Dzemaili: Erjona Sulejmani sta facendo impazzire i fan con i suoi scatti sexy provenienti direttamente dalla Sardegna.

Negli scorsi giorni, la modella ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono in costume, in vacanza. Precisamente, Erjona si trova ad Alghero, una località balneare della Sardegna.

Nei post pubblicati dalla modella albanese, appare suo figlio Luan, nato nel 2015 dalla relazione con l’ex marito. Dzemaili è stato un calciatore molto amato in Serie A: nel campionato italiano ha vestito le maglie di Torino, Parma, Napoli, Genoa e Bologna mentre all’estero ha giocato nel Galatasaray e nel Montreal Impact prima di terminare la carriera nel Zurigo, squadra che l’ha lanciato professionalmente.

Blerim Dzemaili ed Erjona Sulejmani si sono sposati dal 2015. il loro matrimonio, però, è durato soltanto fino al 24 novembre 2017, giorno in cui i due hanno annunciato la loro separazione.

Da quel momento, la modella albanese ha avuto altre relazioni come quella con Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Uomini e Donne nonché tentatore del programma Mediaset, Temptation Island. La loro relazione, però, durò soltanto per qualche mese nell’estate del 2021.

Erjona Sulejmani fa impazzire i fans sui social: ecco cosa sta pubblicando su Instagram

L’ex moglie di Blerim Dzemaili, Erjona Sulejmani, si sta rilassando con la sua famiglia in Sardegna, più precisamente ad Alghero. Nelle scorse ora ha pubblicato nelle Instagram stories, un box domande per i suoi fans. C’è chi si è limitato a fare i complimenti alla modella albanese per la sua classe ed eleganza, chi le ha commentato scrivendo di averla vista a pranzo con suo figlio e chi le ha chiesto pareri su programmi e serie tv.

Anche i commenti sotto i post non lasciano alcuna interpretazione: “Incantevole”, “Meravigliosa”, “Sei Bellissima” – sono gli apprezzamenti più gettonati. Altri invece si sono limitati a lasciare rose e cuori nei commenti dei posti pubblicati dalla modella.

Erjona, in passato, aveva anche parlato di come alcuni calciatori, vip e non solo le scrivessero quotidianamente in privato. Ciò, addirittura, è capitato anche con un amico dell’ex marito Blerim Dzemaili. La modella classe 1986 ha anche dichiarato di essere contro OnlyFans e non volerlo aprire poiché non condivide tale visione.